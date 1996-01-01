Все смешалось в доме армейском

Для приморцев на первом месте, конечно же, стоит скандал в 390-м полку морской пехоты. В результате "санкционированной" матросами срочной службы утечки информации, вся страна узнала, что в роли зарвавшихся "дедов" легко могут выступать не только озверевшие 20-летние юнцы, но и офицеры с большим количеством звезд на погонах.

Пока итоги служебной и прокурорской проверки флот никак не комментирует, но примечательно, что всплыл этот нелицеприятный факт в тот момент, когда в Вооруженные силы вернулись гауптвахты, а сам министр обороны Сергей ИВАНОВ в помощь для наведения порядка призвал родителей бойцов-срочников. Создаваемый с подачи Сергея Борисовича так называемый Родительский комитет должен сменить на посту "скандалистов и стяжателей" из Комитета солдатским матерей, а заодно помочь укреплению дисциплины в низовых армейских структурах.

За всеми этими событиями незаметно прошел Всероссийский День призывника, отмечаемый ежегодно 15 ноября, как и осталась за кадром масштабная отправка в этот же день новобранцев - последних, кто призывался на два года.

Призыв с оглядкой на Генштаб

Но обо всем по порядку. Этой осенью в войска убывают чуть более 1,5 тыс. молодых приморцев. Это почти в 1,5 раза меньше по сравнению с предыдущими призывами. В краевом военкомате объясняют такую ситуацию двумя причинами. Во-первых, в последнее время призыв проходит с оглядкой на Генштаб, требующий ответственнее относиться к качеству призывного контингента. Во-вторых, худо-бедно, но потянулся народ на контрактную службу. Кстати, приморские контрактники подложили своим землякам, идущим в армию по призыву, небольшую свинью. По признанию одного сотрудника военкомата, те места в приморских частях, на которые могли бы претендовать "срочники", занимают контрактники. Тенденция позитивная, но мало устраивающая самих призывников. Поэтому на территории Приморья остается служить едва ли 10% от общего их числа.

Сначала "губа" - потом тюрьма

Другой момент, привлекший немало внимания, - возвращение в армейское законодательство такого понятия, как "арест с содержанием на гауптвахте".

Напомним, что "губа", как мера наказания и содержания военнослужащих, была отменена Конституционным судом в 2002 году. Суд посчитал, что решение о наказании в виде ограничения свободы военнослужащего должен принимать не командир, а армейские судебные инстанции. И вообще, дисциплинарный Устав ВС не вяжется с Конституцией государства.

Понадобилось 4 года, а с ними сотни жизней молодых солдат, потоки слез и жалоб матерей, "дело Сычева", чтобы на казарменных боксеров надели "смирительную рубашку". Законодатели справедливо посчитали, что 30, а в некоторых случаях и 45 суток изоляции с муштрой и штудированием Устава ВС - хороший "бонус" для армейских драчунов и хулиганов. Кстати, Приморский край, в лице гауптвахты Владивостокского гарнизона, имеет лучшую во всех Вооруженных силах России, можно сказать, образцовую "губу". Находится она на улице Фадеева и, по словам коменданта гарнизона Александра ВОЛКОВА, готова хоть завтра принять нарушителей дисциплины.

- Существование гауптвахты позволяет своевременно предупредить тяжкое преступление, - подчеркивает комендант. - Гауптвахту не стоит расценивать как застенки, это скорее предупреждение, чтобы военнослужащий мог реально увидеть и ощутить, что его ждет впоследствии при таком поведении. Дальше, как известно, - дисциплинарный батальон или тюрьма...

В порядке информации будущим нарушителям сообщаем, что Владивостокская "губа" отремонтирована по европейскому стандарту, а сидя на ней, можно изучать историю Владивостока. Дело в том, что гарнизонная гауптвахта занимает здание, внесенное в Реестр памятников старины и культурного российского наследия!

Досье По данным Главной военной прокуратуры, за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев гибели военнослужащих при исполнении служебных обязанностей сократилось почти на 46% (с 876 до 473). В том числе на четверть от неуставных отношений (с 26 до 20) и на 20% вследствие самоубийств (с 206 до 167).

Каждая мать имеет право знать...

Чтобы жизнь медом не казалась не только солдатам и матросам, контролирующие органы следят и обещают ужесточить надзор за состоянием дисциплины в офицерском корпусе. Что это сделать необходимо, наглядно показали события в 390-м полку морской пехоты.

Как заявил министр обороны в своем докладе президенту, спуску не будет никому и "голубая кровь" не исключение. В этом году, опять же к слову, за различные правонарушения со стороны офицеров уже привлечены к уголовной ответственности более 50 офицеров, а три генерала были уволены со службы "без выходного пособия". Пример бывшего краевого военкома Игоря СВЕНТИЦКОГО, превысившего должностные полномочия и осужденных на пять лет, яркое тому подтверждение. Что касается подмены Комитета солдатских матерей новым общественным образованием в виде Родительского комитета, то руководство Вооруженных сил понять можно. Старый комитет уже давно стал не столько общественной правозащитной организацией, сколько политической, посредством которой заинтересованные структуры пытаются оказывать давление на армию. Причем интересы солдатских материей нередко выходят за рамки его полномочий.

В своем докладе Сергей Иванов подчеркнул, что отныне и навсегда информирование родителей о состоянии сыновей, об условиях их службы и жизни будет осуществляться в полном объеме: "Каждая мать конкретного солдата имеет право знать, где и как служит ее сын. Поэтому почтовые адреса и номера телефонов командиров и их заместителей по воспитательной работе не должны быть страшной военной тайной для солдатских родителей".

А чтобы родители не усомнились в искренности министра и его ведомства, уже дана команда не препятствовать родительским инспекциям. "У всех желающих должна быть возможность своими глазами увидеть, как организован быт их сыновей, чем и в каких условиях они питаются, где и какую при необходимости могут получить медицинскую помощь". Как это будет на практике, мы вскоре увидим. Министр обороны также пообещал информировать россиян о ходе реализации армейских планов, причем пообещал он это под пристальным взглядом главнокомандующего...