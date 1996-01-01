Столица Приморья полным ходом готовится к встрече 2007 года. Как сообщают в пресс-центре администрации Владивостока, этой зимой город ждет грандиозный праздник.

В течение всего декабря горожане смогут принять участие в различных конкурсах, таких, например, как "Поймай Деда Мороза", "Главный Дед Мороз Владивостока" и других. Проект плана мероприятий, подготовленных управлением культуры и молодежной политики администрации города, уже готов. Город накануне праздника ждет чудесное преображение: новогодние растяжки и флаги, красочно украшенные фасады домов. Жильцы украшенного лучше всех двора и подъезда получат призы и подарки от администрации Владивостока.

Традиционно празднование Нового года в столице Приморья начнется с новогодних елок главы администрации города. А в конце декабря откроется городская елка. Как обещают в пресс-центре мэрии, в этот день жителей и гостей Владивостока ждет грандиозный праздник с конкурсами, подарками и ярким фейерверком. Для тех, кто не сможет в новогоднюю ночь быть дома с близкими из-за болезни, подготовят подарки от главы города.