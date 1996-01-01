Лекало без маэстро

В хабаровском СЗК "Платинум Арена" прошел фестиваль моды "Золотое лекало". По мнению руководителя Дальневосточного театра моды Анны КАРПУСЬ, мероприятие удалось. Во всяком случае, такого количества коллекций на дальневосточных подиумах еще не было.

Собралось больше 20 кутюрье со всего Дальнего Востока. Примерно треть участников представляли Хабаровск. Под занавес фестиваля ожидалась коллекция от Валентина ЮДАШКИНА.

К слову, сам маэстро моды к нам не приехал. Правда, с большого экрана передал всем привет: "Очень жалко, что меня с вами нет, но душой я с вами". Остается утешаться тем, что Хабаровск стал третьим городом мира после Москвы и Милана, в котором модельер показал свою новую коллекцию "Сады Санкт-Петербурга".

Дом моды представлял ведущий дизайнер, первый помощник Валентина Юдашкина Сергей АНАНЬЕВ, режиссер-постановщик показов Виталий ГОЛОВКИН, заведующая отделом коллекций haute couture Раиса ЮДАШКИНА и главный костюмер Лариса ГАЛИУЛИНА. Ну и топ-модель Дома моды "Валентин Юдашкин" Ирина МИРОНОВА.

На подиуме было на кого посмотреть. Модели агентства "Дальневосточный Театр Моды" ничуть не хуже. По импровизированному подиуму дефилировали: финалистка конкурса "Мисс Россия - 2004", "Мисс Дальний Восток - 2004" Нона ЯХНОВСКАЯ; "Мисс Дальний Восток - 2006" Екатерина БРАГА; "Мисс Хабаровский край - 2006" Мария ШЕЛОФАСТ; "Мисс Хабаровск-2003" Мария АБРОСИМОВА и другие не менее симпатичные модели.

"ГРАН ПРИ" за лучшую коллекцию фестиваля получила коллекция "В движении" Анны ДУДАРЬ из Комсомольска-на-Амуре. Теперь Анна сможет пройти стажировку в Доме мод "Валентин ЮДАШКИН". За полет своей фантазии в номинации Pret-a-Porter de Luxe Анна получила также приз зрительских симпатий. Любовь ВАРШАВСКАЯ из поселка Ванино на этот фестиваль не привезла свои знаменитые коллекции из рыбьей кожи, но стала победителем в номинации "Арт-мода" (стилизованный национальный костюм). Свою коллекцию она назвала "Когда молчат письмена" - красиво, символично.

В номинации Pret-a-porter (промышленная коллекция) победила швейная фабрика "Виктория" из Биробиджана. Творческое объединение "Модный квартал", объединившее модельеров из Хабаровска и Владивостока, признано победителем в номинации "Промышленные коллекции" - Far East.

Победителем номинации Pret-a-Porter de Luxe стала Марина ГОРШЕНИНА из Благовещенска. Тамара ЯЛОВЕЦ из Якутска стала лучшей в номинации Pret-a-Porter (прикладное искусство).

Ну просто хочется отметить хабаровчанку Марию ЗАДОХИНУ за ее коллекцию "Города России". От замысла до исполнения - все великолепно. Спасибо, Мария.

Информационный партнер фестиваля моды "Золотое лекало" поздравляет всех призеров с заслуженными наградами.