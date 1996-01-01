Хабаровск готовится к Новому году

Началась подготовка к украшению улиц и площадей Хабаровска к новогодним праздникам: преобразится городской центр, обновится иллюминация на Муравьева-Амурского, вдоль которой появятся ледяные скульптуры.

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе горадминистрации, в Хабаровске будет установлено около 40 новогодних елок: на площадях всех городских округов, в зоне отдыха - на нижнем пруду. Главная "городская красавица" займет свое место на главной аллее парка "Динамо". С 20 по 25 декабря в четвертый раз пройдет городской конкурс ледовых скульптур в парке "Динамо". Победители получат денежные призы в размере 25 тыс. руб. - за I место, 20 тыс. руб. - за II место, 15 тыс. руб. - за III место. Остальные семь команд-участниц наградят по 10 тыс. руб. каждую.

Краевая елка будет установлена на площади Ленина. Там же пройдет международный конкурс ледовых скульптур.