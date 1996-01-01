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Как делили Приморский край
Тихоокеанский Восток России, в XIX веке обычно называемый Восточной Сибирью, неоднократно менял свое административно-территориальное деление. Была ли в том настоятельная нужда - сейчас трудно судить... Но очередная "перекройка" закончилась тем, что 14 ноября 1856 года в связи с присоединением к России Приамурья из приморских частей Восточной Сибири была образована Приморская область с центром в Николаевске-на-Амуре.
Она первоначально состояла из округов Петропавловского, Гижигинского и Удского, а также Анадырского и Чукотского полуостровов, не имевших окружных управлений. То есть занимала территорию севера Дальнего Востока и по площади составляла чуть ли не пол-Европы.
Первым военным губернатором Приморской области был адмирал П.В.Казакевич, занимавший этот пост до 1865 года. Через два года после основания Приморской области, 8 декабря 1858 года, последовал новый указ: весь Приамурский край был разделен на две области - Амурскую и Приморскую. В Амурскую вошли территории по левому берегу Амура, начиная от слияния Шилки и Аргуни и до устья реки Уссури, а центром ее стал город Благовещенск. В еще более разросшуюся Приморскую область кроме прежних округов вошли вновь образованные Николаевский и Софийский плюс исключенный из Якутской области Охотский. Центром ее пока остался Николаевск-на-Амуре.
В 1860 году в соответствии с Пекинским договором к Приморской области был присоединен новообретенный Уссурийский край, то есть земли между Амуром, Уссури и Японским морем. В 1871 году было принято решение о переносе главного военно-морского порта на Тихом океане из Николаевска-на-Амуре во Владивосток. Сюда же были переведены и административные учреждения. 28 апреля 1880 года город Владивосток с полуостровом Муравьева-Амурского был выделен из состава Приморской области в самостоятельное военное губернаторство. Административным центром Приморской области с 1880 года стал Хабаровск. Заметим, что Приморская область в границах "от Китая до Камчатки" просуществовала почти полвека. В 1909 году она была разделена на области Сахалинскую, Камчатскую и опять же Приморскую (но меньшего размера) с центром во Владивостоке. Урезанная Приморская область, примерно соответствующая нынешнему Приморскому и Хабаровскому краям, включала Ольгинский, Никольск-Уссурийский, Иманский, Хабаровский и Удский уезды, а также Уссурийское казачье войско, состоящее из шести станичных округов. Такое административно-территориальное деление сохранялось вплоть до установления на Дальнем Востоке власти Советов.
Автор благодарит директора Российского государственного исторического архива Дальнего Востока А.А.Торопова за помощь в подготовке материала.
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