Крутые пороги Милоградовки

Среди красот приморской природы особое место занимают водопады, которые представлены от самых маленьких, высотой с пару метров, до таких великанов, как Черный Шаман и Поднебесный, постоянно оспаривающих друг у друга пальму первенства.

Решив самостоятельно узнать, кто же из них все-таки выше и мощнее, что скрывает урочище Чертов мост и каковы различия розовых и голубых порогов, компания из 4 журналистов направилась в Ольгинский район, в долину реки Милоградовка, или Ван-Чин. Благо добираться до нее на автомобиле всего около 5 часов.

Осенний тайм-аут

Близость моря и особенность ландшафта Сихотэ-Алиня создали здесь удивительный микроклимат, природа как будто взяла небольшой тайм-аут и дала тайге возможность еще покрасоваться в осеннем наряде.

Добрались в сумерках до деревни Лиственной - отправной точки маршрута. От местных жителей мы узнали, до какой точки сможем доехать на машине, как не пропустить дойку и что минеральный источник уже почти весь вычерпали.

Следующее утро практически сразу началось с водных процедур, когда, разувшись и подвернув штанины, наша группа перешла Ван-Чин. Отсюда ничто не мешало любоваться великолепной Милоградовской долиной, постепенно сужающейся вдали. Чуть далее стали заметны скальные выходы, которые впоследствии становились все своеобразнее и интереснее.

Появлению первого брода предшествовал красивый порог, в котором река сужается и пробивает себе путь сквозь скальные породы. Большая яма вблизи водотока вызвала у мужской половины сильную жалость - удочки-то дома остались.

Дорога, вильнув от реки влево, практически сразу стала проходимой только для машин членов клуба "Шатун". Пешком по ней передвигаться тоже было достаточно затруднительно. Поедая попадающиеся по пути плоды лимонника и элеутерококка, мы вышли к четвертому броду, где обнаружили небольшой лагерь туристов, также решивших осмотреть красоты реки Милоградовки.

Одолев уже пятый по счету брод, обнаружили многочисленные следы копытных, а также достаточно свежие отпечатки "таежного прокурора". Обсуждая перспективы встреч с символом "Единой России", дошли до шестого брода, от которого, судя по карте, до нужной нам точки оставалось минут 20-30. При этом съезд с дороги благодаря воде стал обрывом, который уже вряд ли до ледостава преодолеет какая-нибудь машина.

Таежный серпантин

Постепенно дорога вывела на небольшой перевал. С вершин скал, на которые можно подняться прямо с дороги, открылся поразительной красоты пейзаж. Ущелье, по которому пробивается Милоградовка, постоянно находится наполовину в тени, так высоки и обрывисты образующие его скалы. С этой высоты видно всю панораму водопада Чертов Мост, розовых скалистых берегов реки, многочисленных порогов и водоскатов.

Выше по течению, перейдя седьмой раз вброд и продравшись сквозь заросли ивняка и кучи топляка, наконец-то вышли на розовые пороги, представляющие собой скалистые массивы, сквозь которые вода с трудом пробила себе дорогу. Здесь очень заметна сезонность уровня воды в Милоградовке. Можно себе только представить, что здесь творится во время тайфуна или таяния снега, если деревья забрасывает на высоту трех-четырех метров.

Буквально через несколько сот метров берега Милоградовки меняют цвет на тускло-голубой. Значит, и голубые пороги нами покорены. Следует заметить, что такой цвет скал, образующих пороги, на Ван-Чине встречается только здесь. И тем интереснее контраст, когда вновь появляются красноватые камни.

Переправа через Чертов мост

Как бы ни хотелось продолжить дальнейший подъем по Милоградовке, но время просто поджимало - надо было уже возвращаться к лагерю. А ведь столько еще интересного было впереди: ключ Ветвистый со своими уникальными водопадами, каскад Поднебесный на Каменистом ключе.

Обратно пошли вдоль реки, чтобы увидеть водопад Чертов мост вблизи. Пробравшись по скалам, вышли к так называемой трубе, по которой вода в бешеном ритме несется вниз. О силе потока говорит очень внушительная яма, выбитая водой в скале. Глубину ее так никто и не решился проверить. Высота мини-каньона - около 6-7 метров от уровня воды. Рядом расположен выбитый водой прямо в скале грот, в котором кто-то из туристов додумался жечь костер.

Спустившись немного вниз по течению, можно встретить в березовой роще хорошо оборудованную стоянку, где могут за раз разместиться 20-30 туристов. Однако, пожалев в очередной раз, что не суждено нам здесь заночевать, мы начали двигаться обратно к своему лагерю. Тем более что ночь уже была не за горами. И наконец, разглядывая созвездия и Млечный Путь, группа туристов-журналистов вышла к последнему броду, а значит, за ним и к лагерю...