Почтовики выберут королеву красоты

Ольга СНИГИРЬ, оператор связи 2-го класса ОПС Дальнегорск-6 Кавалеровского почтамта, в декабре отправится во Владивосток для участия в заключительном этапе краевого конкурса профмастерства операторов почтовой связи.

Именно она победила на первом этапе конкурса, проведенного Кавалеровским почтамтом УФПС Приморского края филиала ФГУП "Почта России" в октябре этого года. Всего 21 декабря в финале краевого конкурса примут участие 9 конкурсанток из 9 почтамтов края. Организатором выступит Управление федеральной почтовой связи по Приморскому краю филиала ФГУП "Почта России". Кавалеровский почтамт обслуживает 4 северных района Приморья (Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский и Тернейский), в его составе - 43 отделения почтовой связи. Кроме участия в краевом конкурсе операторов почтовой связи почтовики Северного Приморья готовы принять участие и в межрегиональном конкурсе "Мисс Почта России", который состоится в Екатеринбурге нынешней зимой, потому как в местном почтамте работают не только знатоки своего дела, но и настоящие красавицы.

Сейчас, как пояснила начальник Кавалеровского почтамта Алла МОЛДАНОВА, коллектив решает, кого из претенденток от "северов" отправить 21 ноября в краевой центр для участия в отборочном туре.

Пока что почтовики Кавалеровского почтамта рассматривают три кандидатуры - это товаровед аппарата управления Кавалеровского почтамта Наталья КАРЕУШ, оператор связи 2-го класса ОПС Кавалерово-3 Наталья КУЗНЕЦОВА и оператор 2-го класса ОПС Дальнегорск-2 Ольга ОВЧИННИКОВА. Все они и профессионалы, и просто симпатичные девушки.

И, как знать, может, удача улыбнется одной из северянок из Приморья и ей посчастливится стать вначале "Мисс Почта Приморья", а потом и "Мисс Почта России"?