Едут новые трамваи

После практически полного обновления троллейбусного парка Владивостока администрация города намерена заняться трамваями, основная масса которых колесит по рельсам уже больше 20 лет.

Как сообщила "ЗР" начальник управления экономики и финансов мэрии Ольга КОЗЕРАЦКАЯ, реализация проекта, скорее всего, начнется уже в 2007 г. Как и с троллейбусами, мэрия намерена объявить тендер. К его проведению приступят сразу после того, как в начале 2007 года в город придет вторая партия троллейбусов из Саратовской области.