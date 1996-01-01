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Подарки детям - за счет бюджета
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
На детские новогодние подарки в Приморье выделят 14 млн руб., распоряжение о закупке новогодних подарков для детей края подписал губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Почти 260 тыс. приморцев в возрасте от 3 до 14 лет получат губернаторские подарки. Школьникам и дошколятам их вручат на новогодних праздниках в образовательных учреждениях. Малышам, которые не посещают детские учреждения, подарочные наборы выдадут специалисты органов социальной защиты.
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