Подарки детям - за счет бюджета

На детские новогодние подарки в Приморье выделят 14 млн руб., распоряжение о закупке новогодних подарков для детей края подписал губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Почти 260 тыс. приморцев в возрасте от 3 до 14 лет получат губернаторские подарки. Школьникам и дошколятам их вручат на новогодних праздниках в образовательных учреждениях. Малышам, которые не посещают детские учреждения, подарочные наборы выдадут специалисты органов социальной защиты.