На Столетии обустроят остановочную зону

На владивостокских магистралях станет меньше автомобильных пробок. Дорожные службы приступают к реконструкции остановочной зоны на пр-те 100-летия, возле кинотеатра "Искра".

Здесь появится выделенный карман для парковки автобусов и троллейбусов, которые существенно затрудняют движение автотранспорта.

Как сообщили в отделе подготовки проектов управления содержания жилфонда и городских территорий, благоустройство начнется с переноса и монтажа новых опор освещения. Их установят вместо старых, значительно изношенных конструкций уже завтра. Еще около четырех дней уйдет на реконструкцию самой территории - сужение проезда между остановкой и цветочным павильоном, асфальтирование, а также укладку специальной разделительной полосы, которая будет препятствовать парковке автобусов и троллейбусов посреди проезжей части.

На время проведения работ движение по магистрали будет несколько затруднено, о чем следует не забывать автолюбителям. Напомним, решение о реконструкции остановочной зоны было принято администрацией Владивостока в связи с регулярными заторами на дороге, соединяющей центр города с районом Второй Речки. Причиной их появления становится парковка автотранспорта, которая ввиду отсутствия выделенного кармана осуществляется прямо на трассе, мешая проезжающим мимо автомобилям.