Владивостокские дизайнеры "засветились"

Дизайнерская группа "Чердак Forever" из Владивостока признана лучшим дебютом на Российской неделе моды в Москве. Как сообщила одна из участниц проекта Зоя ЛИПАТНИКОВА, коллекции владивостокских дизайнеров признаны лучшим дебютом сезона.

"Мы стали первыми дизайнерами не только из Владивостока, но и со всего Дальнего Востока, кто получил приглашение на участие в Российской неделе моды в Москве. До этого к дизайнерам модной одежды, которые творят за пределами московской области и Питера, в столице относились, мягко говоря, скептически. После нашего дебюта ситуация изменилась", - рассказала Зоя. Коллекции "Чердак Forever" привлекли большое внимание модной московской публики, а также российской и зарубежной прессы. Так, в показах владивостокских дизайнеров принял участие известный футболист Руслан НИГМАТУЛИН.

А французский журнал Oficielle расскажет о дизайнерах в своем свежем номере в рубрике "Взлет".