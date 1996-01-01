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Кто она - девушка от Victoria's secret?
Долгие годы девушки из модного американского журнала "Виктория сикрет" считались эталоном красоты и сексапильности. Мужчины вздыхали, глядя на журнальных красоток. И ничего странного здесь нет, журнал специализируется в первую очередь на нижнем женском белье. Со временем менеджмент компании направил свои взоры практически на все предметы женских грез.
В 1999 г. прошло первое on-line дефиле от "Виктории". И сегодня фэшн-штучки на супермоделях Адриане ЛИМА, Жизель БУНДХЕН притягивают женские взоры не только потому, что это модно или красиво, а потому что доступно.
Теперь модные вещички можно прикупить и через сайт компании, как это сделать и заслуживают ли внимания интернет-покупки - тема наших следующих публикаций. Сегодня нас волнует вопрос: стоит ли полагаться на вкус этой капризной "девушки" или ее мир не имеет ничего общего с реальной модой?
За фишку осенне-зимнего сезона "Виктория" выдает вязаные вещи. И она права. В список секретов своих потенциальных покупательниц предлагается занести свитеры объемные, с ниспадающим воротником-хомутом, из мягкой пряжи, а также свитерки с v-образным вырезом, кардиганы из буклированной пряжи с пуговицами и без. Длина свитеров и кардиганов-разлетаек некритична, присутствуют короткие и длинные модели самых разнообразных цветов: серо-жемчужный, слоновой кости, бежевый, различные оттенки коричневого, красного, синего, горчичного и, конечно же, белый цвет, доставшийся осенней моде от летнего сезона.
Брюки и высота талии - вопрос не менее значимый, чем гамлетовский. "Виктория" ответственно заявляет: с низкой талией ходить! Но садиться, как обычно, не стоит. Разделы сайта прямо указывают, что право на существование имеют брюки и джинсы с талией на бедрах, с высокой талией и со средней. Справедливости ради отметим, что некоторые модели брюк осели на сайте "Виктории сикрет" уже несколько лет и представляют скорее классические силуэты, чем ультрамодные. Но "Виктория" - девушка шикарная и предлагает носить брюки свободного кроя с заниженной талией.
На верхней одежде "Виктории" поясов почти нет, кутюрье сайта не придают значение и широким их аналогам. Хотя модные тенденции этой осени как раз говорят о необходимости использовать пояс и по возможности черный.
Обувная мода сегодня никак не может обойтись без угги - на вид войлочных сапожек, а-ля "прощай, молодость". В действительности они произведены из замши, очень удобны при носке, их вид на молодой девушке однозначно эпатирует. Но, как говорят поклонницы такой обуви, они очень не практичны, быстро пачкаются, а после чистки остается их только обрезать и использовать как тапочки.
Не обходит стороной сайт "Виктория сикрет" и писк сезона - ковбойские сапоги в их женской трактовке. Во Владивостоке девушки уже дружно подхватили это новое веяние буквально с нынешнего лета. В таких случаях, хотелось бы перефразировать слова Морозко из одноименной сказки "Не жарко ли вам, девицы? Не жарко ли красавицы?". Подобных сапожек на сайте великое множество: от коричнево-розовых до золотых расцветок, и стоимость их в два-три раза меньше, чем у аналогов, продающихся в бутиках краевого центра.
Но если у леди впереди вечерний выход либо она намеревается надеть платье, то здесь "Виктория" традиционно женственна и не видит альтернативы высоким шпилькам, элегантным сапогам по форме ноги. Длину сапог предлагает преимущественно до середины икры либо до колена. Но она вполне согласна и на сапоги-ботфорты в форме сигары.
Итак, чтобы прекрасной половине считать себя модной, стоит всего лишь пересмотреть фильм "Служебный роман" и умилиться каблуками sky-hihg, платформами, толстыми подошвами на обуви. Советами героини Лии АХЕДЖАКОВОЙ, знающей толк в моде 80-х, не стоит пренебрегать: плечи расправлены, ресницы чуть опущены, походка от бедра... Женщину в такой обуви мужчины не пропустят. Подобные сапожки и туфли "Виктория" предлагает в первую очередь на каждый день.
Но надо ли так серьезно относится к моде? Ведь главное - комфортно чувствовать себя, пусть даже в коллекции прошлого года. Настоящие модницы специально запаздывают с модой на год. Ну а супермодная красотка этой осени может смело вышагивать в унтах-угги либо в ковбойских сапогах, в розовой твидовой кепке, в буклированном кардигане и объемной сумкой на плече, напевая мелодию из фильмов 80-х. Микшируйте свой образ. Мода диктует сегодня, с одной стороны, отсутствие каких-либо правил в подборе гардероба, с другой - мастерство, с которым подобраны все детали вашего индивидуального фьюжн-стиля.
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