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Энергетики просят горожан не нервничать

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Возможные ошибки в счетах-квитанциях нового образца - результат обкатки новой системы расчетов и носят временный характер.

Как сообщили в отделе информационной стратегии ОАО "Дальэнерго", с сентября жителям краевого центра стали приходить счета-квитанции за электроэнергию нового образца. Изменился внешний вид квитанции. В частности, на ней появился штрих-код, который облегчит компьютерную обработку квитанций. Еще одно изменение касается обозначения периода оплаты. Теперь в заголовке квитанций указывается непосредственно название месяца, в течение которого приходит квитанция. При этом начисления в квитанциях производятся в соответствии с показаниями электросчетчика за предыдущий месяц. "Дальэнергосбыт" заверяет абонентов, что технические сбои носят временный характер и будут устранены в ближайшее время. Сотрудники РКЦ готовы разбираться с каждой ошибкой индивидуально, по первому обращению абонентов.

Абонентские пункты "Дальэнергосбыта" во Владивостоке работают по адресам:

- ул. Алеутская, 43 (т. 400-355);

- проспект 100-летия Владивостока, 64 (т. 368-475);

- ул. Лермонтова, 36 (т. 387-293);

- ул. Луговая ,65 (т. 44-02-41);

- ул. Светланская. 165 (т. 20-89-42).

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