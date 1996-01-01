Энергетики просят горожан не нервничать

Возможные ошибки в счетах-квитанциях нового образца - результат обкатки новой системы расчетов и носят временный характер.

Как сообщили в отделе информационной стратегии ОАО "Дальэнерго", с сентября жителям краевого центра стали приходить счета-квитанции за электроэнергию нового образца. Изменился внешний вид квитанции. В частности, на ней появился штрих-код, который облегчит компьютерную обработку квитанций. Еще одно изменение касается обозначения периода оплаты. Теперь в заголовке квитанций указывается непосредственно название месяца, в течение которого приходит квитанция. При этом начисления в квитанциях производятся в соответствии с показаниями электросчетчика за предыдущий месяц. "Дальэнергосбыт" заверяет абонентов, что технические сбои носят временный характер и будут устранены в ближайшее время. Сотрудники РКЦ готовы разбираться с каждой ошибкой индивидуально, по первому обращению абонентов.

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