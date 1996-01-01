В Приморье открыта первая мусульманская мечеть. Последует ли продолжение?

На прошлой неделе в Приморском крае появилась первая в регионе мечеть. Примечательно, что построена она не в краевом центре, где мусульманская община наиболее многочисленна, а в Находке. Что касается перспектив Владивостокской мечети, то они, как оказалось, весьма не определенные.

История с географией

Надо сказать, что находкинская мечеть - не первая в ДВФО. Вот уже несколько лет священный для мусульман религиозный объект действует в Якутске. Там мечеть гораздо крупнее (находкинская вмещает максимум 500 чел.), однако, как заявил глава мусульман Приморья имам-хатыб АБДУЛЛА, для Находки пока достаточно и этого небольшого здания. Мечеть на улице Чехова строилась два года, при этом, по словам представителей мусульманских общин края, свою немаловажную роль в ускорении строительства сыграло положительное отношение со стороны администрации Находки. "Здесь решение всех вопросов прошло не в пример быстрее чем, например, во Владивостоке", - недвусмысленно прокомментировали ситуацию мусульмане.

В соответствии с канонами ислама, здание мечети в Находке выполнено в довольно аскетичном стиле, без особых архитектурных изысков. Оно представляет собой двухэтажное здание с минаретом, увенчанное полумесяцем. Открытие новой мечети неслучайно приурочили к одному из главных мусульманских праздников - Ураза-Байрам, знаменующему прощение грехов и окончание "постного" месяца Рамадан.

Около храма собралось порядка трехсот приморских приверженцев ислама самого разного возраста и социального положения. Многие ради столь знаменательного события специально приехали из Владивостока, а само открытие мечети называли не иначе как историческим.

Естественно, что настроение прихожан разделяли и духовные лидеры. "Это историческое для края событие. На протяжении последних лет у РПЦ сложились весьма хорошие отношения с Управлением мусульман Приморского края, и мы этим гордимся. Наши взаимоотношения - пример для многих других регионов", - дал свою оценку межрелигиозному диалогу секретарь Владивостокской епархии архимандрит СЕРГИЙ, присутствовавший на открытии в качестве почетного гостя. С такой точкой зрения полностью согласился и имам Абдулла. "Я рад, что в Приморье нет и не было розни между людьми разных вер и национальностей. Нет в России другого такого края, где мусульмане и православные находятся в таких хороших отношениях. Что касается людей, благодаря которым сегодняшнее событие стало возможным, то я не хотел бы называть их имена, потому что в исламе это не принято", - заявил имам. Впрочем, кое-кого лидер приморских мусульман все же поблагодарил отдельно, а именно полпреда президента в ДВФО Камиля ИСХАКОВА.

Действительно, духовные и светские властители не остались в стороне от знаменательного для мусульман события. Однако их участие в празднике было "заочным" - приветственные адреса полпреда Исхакова, губернатора ДАРЬКИНА и архиепископа Владивостокского и приморского ВЕНИАМИНА зачитывали их не самые высокопоставленные представители. Не присутствовал на церемонии открытия и глава администрации НГО Олег КОЛЯДИН, делегировавший вместо себя двух заместителей. Впрочем, отсутствие главных в крае и городе людей восполнили лидеры почти всех крупных национальных диаспор Находки.

Ключевым моментом церемонии, пожалуй, стало чтение отрывка из Корана на языке оригинала - очевидно, что арабский в этом портовом городе так громко звучал впервые. Фрагмент из священной книги доверили прочитать Абдул-КУДУСУ - человеку, знающему Коран от корки до корки. Сразу после торжественной части в новой мечети состоялся первый намаз, а завершился праздник обедом для всех верующих и гостей.

На очереди - Владивосток?

"ЗР" уже неоднократно писал о планах строительства мечетей в различных городах края, в том числе и во Владивостоке. Но, как рассказал корреспонденту "ЗР" имам Абдулла, начало строительных работ, планировавшееся на август, откладывается по бюрократической причине. Выяснилось, что в последние месяцы полномочий предыдущей городской администрации участок в районе 3-ей Рабочей, ныне предназначенный под мечеть, дважды за один месяц был отдан коммерческим организациям. Нынешняя администрация эти постановления отменила, однако это потребовало некоторого времени. "Мы практически полностью готовы к началу строительства, но, судя по всему, оно начнется только весной", - оценил перспективы будущей владивостокской мечети имам.

Таким образом, уже в ближайшие годы Приморский край может стать духовным центром для мусульман Дальнего Востока. Тем более что краевые и муниципальные власти, как правило, поддерживают инициативы местных религиозных общин. Однако, как показывает многолетняя практика краевого центра, загадывать конкретные сроки первого намаза во Владивостокской мечети пока не стоит...