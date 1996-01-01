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Маршрутная добавка
Конкурс среди владельцев автотранспортных средств на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Хабаровске мэрия продлила еще на месяц - до конца ноября. Кроме того, мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ, учтя предложения недовольных коммерсантов-автоперевозчиков, своим постановлением внес ряд важных изменений в условия конкурса.
ДосьеСогласно постановлению мэра №1324 от 25 октября 2006 года к уже выставленным в сентябре на конкурс 36 городским маршрутам (всего в городе 59 автобусных маршрутов) добавлено еще десять: №№10, 11, 25, 27, 29к, 29п, 33, 35, 55, 56. Причем на маршруты №10 "ул. Запарина - Подсобное хозяйство", №35 "Аэропорт - Магазин №39", №56 "Южный микрорайон - проспект 60-летия Октября - завод "Энергомаш" - ул. Карла Маркса" победители конкурса смогут выпустить до 20 автобусов.
Общее количество автобусов, которые будут задействованы на коммерческих перевозках, благодаря дополнительным 10 маршрутам увеличено на 113 штук. Таким образом, с 1 февраля будущего года (срок действия прежних и начало действия новых договоров на перевозку пассажиров также сдвинут на месяц) на городские маршруты выйдет 401 автобус, принадлежащий частным владельцам.
Как сообщил корреспонденту "ЗР" и.о. начальника управления транспорта администрации города Сергей МАРКАРОВ, помимо добавления маршрутов внесен целый ряд изменений в конкурсную систему начисления баллов.
Одно из основных дополнений - это начисление баллов за перевозку льготников. Теперь за это полагается 8 баллов.
Причиной этих изменений в конкурсных условиях, как стало известно "ЗР", стало недовольство коммерсантов целым рядом условий конкурса, о чем они написали губернатору края Виктору ИШАЕВУ. В письме они обвинили чиновников мэрии в потакании недобросовестной конкуренции и лоббировании своих личных интересов. В частности, в избирательной отмене и введении новых пунктов требований безопасности, искусственных препонах и скрытых поборах, которые вынуждены будут платить не угодные этим чиновникам конкурсанты.
Ситуация с конкурсом обсуждалась 17 октября на специальном заседании Межведомственного совета при правительстве Хабаровского края по устранению барьеров в предпринимательстве. Кроме того, заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Сергей АФАНАСЬЕВ дважды встречался с предпринимателями. По словам Сергея Маркарова, в ходе этих встреч коммерческие перевозчики внесли вполне конструктивные предложения, которые и были приняты за основу для внесения изменений в прежние конкурсные условия, в частности, по увеличению количества маршрутов и добавке баллов за перевозку льготников.
ДосьеКонкурс среди владельцев автотранспортных средств на осуществление регулярных пассажирских перевозок на маршрутной сети города проводится хабаровской мэрией уже 6-й год. Автовладельцы, набравшие наибольшее количество баллов (возможный максимум -117 баллов), получают преимущественное право на выбор маршрута. Комиссия оценивает коммерсантов по нескольким критериям. Среди них - состояние транспортного средства и дорожно-транспортной дисциплины; выполнение условий лицензирования владельцем лицензии и Правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте и условий договора с администрацией города; соблюдение налогового и пенсионного законодательств, а также еще 9 условий, за которые комиссия может добавить претенденту до 28 баллов. На 3 ноября 2006 года в конкурсную комиссию мэрии Хабаровска поступило 143 заявки.
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