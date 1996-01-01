Ждем мифического дядю с кошельком

Изучив внимательно замыслы реформаторов жилищно-коммунального хозяйства России, специалисты оторопели. "Совершенно непонятно, кто должен прийти на рынок ЖКХ, - недоумевает Владимир МАСЛОВ, юрист управляющей компании "Эгершельд" г. Владивостока. - В этой разваленной отрасли нет богатых людей, и получится так, что специалисты с многолетним опытом работы не смогут участвовать в конкурсе".

"У них просто нет таких денег. Сопоставим цифры: предполагаются лоты по 100 тыс. кв. м. Общая площадь жилья во Фрунзенском районе 900 тыс., то есть 9 лотов. Страховая сумма должна быть как минимум 30 млн руб. И это только залог! А стоимость техники, которая необходима для работы? Такое чувство, что составитель условий конкурса хотел бы закрепить рынок за своими толстосумами, - считает Владимир Маслов, - и вышвырнуть из жилищной отрасли тех, кто работал там годами. Во Фрунзенском районе много старого жилого фонда, нерентабельных развалин. Очевидно, что этим постановлением правительство гарантирует поставщикам ресурсов, финансовым монстрам и монополистам, что у них деньги будут всегда. Зато жилищникам оно ничего не гарантирует".

"К сожалению, от нас тут ничего не зависит - мы вынуждены принимать условия игры, - ответила "ЗР" Татьяна ПЛОТНИКОВА, заместитель генерального директора ООО "Управляющая компания Первореченского района". - Посмотрим, на сколько лотов мы сможем рассчитывать. Помимо обязательных, мы оказываем населению дополнительные услуги: консалтинговые, делаем расчеты по ТСЖ, ЖСК. Посмотрим, сколько мы заработаем, на что сможем существовать".