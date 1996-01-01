Это коммунальная страна

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Реформа ЖКХ идет очень медленно. Нам говорят, что необходимо выбрать способ управления домом. А зачем это делать, если можно... ничего не делать? На этот вопрос попыталась ответить Наталья МИРЗОЯНЦ, начальник договорно-правового отдела управляющей компании Ленинского района.
В соответствии с постановлением правительства, до 1 января 2007 г. все собственники квартир в многоквартирных муниципальных домах должны выбрать один из трех способов управления домом: непосредственное управление, товарищество собственников жилья или управляющую компанию. В противном случае органы местного самоуправления обязаны будут поделить жилые районы на лоты и провести конкурс среди управляющих компаний, желающих работать на этом рынке услуг. Предположительный размер лотов - не более 200 тыс. кв. метров, что равнозначно 10 большим многоподъездным домам. Надо уточнить, что в данный момент в сферу обслуживания нашей УК входит 659 домов - самых разных.
Но это детали, а суть в том, что дома будут опять брошены в "общий котел", и квартплата жильцов опять будет обезличена. "Это значит, что сохранится та же ситуация, что и сегодня - когда за счет добросовестных жильцов будут покрываться долги неплательщиков. И эта система существует давно.
С 1997 г. в России началась реформа ЖКХ, когда постановлением правительства были созданы муниципальные учреждения - расчетно-кассовые центры. Сюда стекается вся квартплата, к примеру, города Владивостока. И лишь только 5% этих денег возвращается обратно - в Управляющие компании.
"Увы, даже не 5%, а меньше. Мы их тратим на содержание штата. На все остальные услуги (уборка территории, вывоз мусора, обслуживание лифтов и так далее) мы оставляем акты выполненных работ, а расчетно-кассовый центр их оплачивает", - объясняет Наталья Мирзоянц. То есть проследить целенаправленность расходования нашей квартплаты не предоставляется возможным... Сделать это очень трудно - лицевые счета на отдельные дома отсутствуют. По отдельному запросу расчетно-кассовый может обсчитать каждый дом, но это трудоемкая работа. В результате денежные потоки зачастую направляются произвольно.
Сегодня ситуация улучшилась: мы хотя бы знаем, сколько денег собираем, и они концентрируются по территориям обслуживания нашими подрядчиками", - рассказывает Наталья Мирзоянц. Ситуация может стать оптимальной, если жильцы выберут способ управления - управляющую компанию. Надо провести очное или заочное голосование, в котором должно участвовать не менее 51% собственников квартир данного дома. А потом заключить договор с управляющей компанией, что даст возможность управляющей компании открыть лицевой счет на этот дом. И тогда жильцы дома будут вправе контролировать, на какие нужды идет их квартплата".
Все это выглядит красиво. А в реальности вместо самостоятельного расходования денег мы столкнемся с проблемой неплатежей. А как велика сумма задолженности населения по квартплате?
"По некоторым домам - до 50%. Этим людям не нужны ни ТСЖ, ни управляющие компании. Они в любом случае за квартиру платить не собираются. Среди них едва одна треть малоимущих, остальные же привыкли годами не платить в нашей неразберихе. Когда такому человеку нужно приватизировать квартиру или ее продать, он, зная законы, доказывает, что срок исковой давности закончился. Мол, списывайте мне все долги и дайте справку, что я ничего не должен. На таких людей мы подаем в суд", - проясняет ситуацию Наталья Мирзоянц.
Те, кто создали ТСЖ, жалуются: техпаспорта на дом им передают, но в них не отражено сегодняшнее состояние дома. Инвентаризация много лет не производилась. Вообще администрация должна передавать дома новым собственникам "с приданым", то есть привести его в порядок... Ну, этого-то уж мы точно никогда не дождемся.
А что делать с жилым фондом, срок эксплуатации которого превысил 20 лет? Эту проблему ни один мэр не в состоянии решить. Более того, даже сейчас, когда население платит уже 100% коммунальных платежей, денег на содержание жилого фонда все равно недостаточно.
- Естественно, ведь дома десятилетиями не ремонтировались, хотя население платило за капитальный ремонт... Если люди осмелятся на выбор любой формы управления домом, если перейдут на договорные условия, если заведут собственный лицевой счет, тогда можно будет делать серьезные ремонты. Можно будет брать кредиты. В противном случае так и будут верстаться общие планы ремонта на весь город. В первую очередь будут ремонтироваться "вопиющие" дома, остальные - годами ждать своей очереди.
А как народ реагирует на призывы? "С мая нынешнего года мы еженедельно проводим собрания в домах Ленинского района. Вешаем объявления, приходим. Явка очень низкая. И в 18.00, и в 19.00 - практически никто не приходит. Стоим час, другой - вдруг кто выглянет и полюбопытствует, что за собрание под окнами. Жильцы домов проявляют полное равнодушие. Такое чувство, что никто ничего выбирать не собирается", - сетует Наталья Мирзоянц.
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