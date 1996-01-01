Начался сбор сведений для регистра матерей

Управляющие территориальных Отделений Пенсионного фонда России приступили к сбору информации для федерального регистра матерей, имеющих право на специальное пособие, так называемый материнский капитал. Об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда РФ Геннадий БАТАНОВ.

По словам его заместителя КУРТИНА, для формирования федерального регистра матерей Пенсионному фонду предстоит сотрудничать с органами загсов, социальной защиты, судебными органами, органами опеки, МВД.

Круг вопросов чрезвычайно широк. Так, например, если женщина, числящаяся в регистре, захочет вложить средства в ипотеку, фонду придется выяснить, что собой представляет инвестиционная компания, которая предлагает использовать ее капитал, действительно ли она стабильна и проч.