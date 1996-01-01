Член партии в ударе

Появление ребенка на свет во все времена считалось чудом. Жительница поселка Терней 33-летняя Валентина РАМЗАНОВА, родившая тройню, убеждена, ее малыши - дар Божий. Корреспондент "ЗР" навестил новорожденных во владивостокском роддоме № 5.

Она родила троих мальчиков 24 октября, аккурат в день рождения своего мужа Расима. Валентина чуть-чуть не доносила их до предполагаемого срока. Но, как рассказала "ЗР" главный врач пятого роддома Лилия ЗВЕРЕВА, "роды прошли быстро, без осложнений". Вес братьев: 2050, 2070 и 2360 граммов. Парни получились спокойными, как их мама. За время моего получасового визита, крохи спали и ни разу даже не пискнули.

У супругов Рамзановых еще есть 15-летняя дочь Лейли и 13-летний сын Роман. Когда Лейли узнала, что у нее появилось еще три брата, она поначалу взбунтовалась, так как очень хотела сестренку, а потом приняла подарок судьбы с радостью.

Валентина признается, что рожать было легко. Только, по ее словам, сегодня не это главное. Нынче женщину волнует, как теперь воспитывать пятерых детей! В демографическую программу ПУТИНА она не вписалась по срокам, хотя ощущает себя полноправным ее участником. По словам Рамзановой, она родила бы еще больше детей, если бы государство достойно обеспечило их детство. Пока же приходится рассчитывать только на единовременное пособие, положенное ей по закону. А это около 10 тысяч рублей на ребенка, со всеми накрутками. На такие деньги не разгуляешься! Муж хоть и занимается бизнесом, но миллионы лопатой не гребет. Поэтому материальная поддержка Рамзановым сегодня ой как нужна!

- Муж - член партии "Единая Россия". Я ему говорила, обратись к своим партийцам. А он сказал: есть желающие - пускай помогут. Нет - обойдемся своими силами. Он у меня лезгин, а они гордые очень, - улыбается Валентина. А в ее глазах грусть.

...За день до выписки братьев Рамзановых из роддома наш корреспондент позвонил в Терней, чтобы выяснить реакцию районной администрации на появление тройни.

- Для Тернейского района - это, конечно, радость. Последнее время мы стали ощущать подъем рождаемости. На улицах постоянно встречаются молодые мамы с колясками. Может быть, здесь сказалось влияние президента? А может быть, в отдаленном Тернейском районе повысился уровень жизни? Не знаю. Но мы это заметили, - сказал Сергей КОМУННИКОВ, заместитель главы Тернейского района. Кроме того, он заверил "ЗР", что администрация непременно подготовит подарок семье Рамзановых, но какой, Сергей Иванович пока не знает.

Наталья ЕВСЕЕВА, начальник отдела загса администрации Тернейского района, рождение тройняшек Рамзановых восприняла, почти как рождение собственных детей. Она убеждена, что это положительно скажется на демографии района, так как сегодня смертность в Тернейском районе превышает рождаемость. По словам Натальи Евгеньевны, женщины в Тернее по-прежнему выходят замуж и рожают по любви, а не ради денег, обещанных президентом.

Специалист отдела социальной защиты с радостью сообщила, что Валентину Рамзанову они непременно поздравят в День матери, а малышам подарят... фотоальбом.

Последний звонок "ЗР" сделал в региональное отделение партии "Единая Россия". Там известие о рождение троих детей у собрата "единоросса" приветствовали так, как будто малыши Рамзановы автоматически влились в их ряды. На наш намек, мол, неплохо было бы материально помочь товарищу по партии, на другом конце провода ответили твердо "поможем, чем можем".

В Приморье рождение тройни - событие, если не уникальное, то уж точно штучное. К примеру, во Владивостоке это третий случай за последние семь лет. На наш взгляд, такие подвиги должны поощряться. И не только по указу президента. Если женщины не почувствуют реальную поддержку государства, то призывы с высоких трибун улучшать демографию России так останутся на бумаге.