"Коричневый" день календаря

4 ноября, в День российского единства, который постсоветские власти придумали дабы "заменить" коммунистический праздник 7 ноября, во Владивостоке прошел-таки так называемый "Русский марш". Сторонники движения "Славянский союз" прошли по тротуару ул. Светланской от "Дальзавода" до мемориала Боевой славы Тихоокеанского флота. При этом движение на ней не перекрывалось. В акции приняло участи по разным оценкам до 200 человек.

К глубокому сожалению любителей "народного экстрима" столкновений между сторонниками "русского порядка" и милицией не произошло. За 2 часа до проведения шествия, милиция краевого центра сыграла на опережение, буквально наводнив город своими сотрудниками в форме и в штатском.

Возглавил "оборону" лично начальник УВД Николай ВАЧАЕВ, чей импровизированный штаб расположился прямиком на Центральной площади. Шествие началось с дух точек. Первая колонна выдвинулась на центральную площадь со стороны "Дальзавода", вторая - от Дома строительных организаций (ДСО). В первой колонне, еще до намеченного на 10 часов начала марша активистов организации национального возрождения "Русский клуб" и им сочувствующих, было не менее ста человек. А во второй, у ДСО какой бы то ни было организующей руки, видно не было.

Из разговоров "активистов" получалось, что они до последнего не знали где "построение" колонн, и кто вообще их поведет на "правый" бой! Но почему-то никто не задавался вопросом, кто такой умный забил "стрелку" перед самым носом у всей Приморской милиции - здании УВД на Алеутской? К слову, в кольцо были взяты не только центральная площадь, административные здания и путь следования "дальзаводской" колонны. Здание УВД и ФСБ охраняли с не меньшей тщательностью.

Между тем, сторонники "русского порядка", мелькавшие у ДСО мало походили на крикунов из "Русского клуба". В большинстве своем это уже были состоявшиеся люди, не обремененные униформой, платками-масками и армейскими башмаками на высокой, клоунской подошве - обязательным атрибутом современного русского националиста. Половина из них, судя по обручальным кольцам, были женаты, а навороченные мобильные телефоны и автомобили выдавали в них молодых представителей среднего класса.

После того, как стало ясно, что ДСО не тянет на цементирующее ядро, продолжение националистического "хит-парада" можно было ожидать на лобном месте - Площади Борцам за "власть". Однако на ней не было даже намека на предстоящее "зрелище" - лишь полсотни скучающих милиционеров. Более того, часть блюстителей порядка, видя аморфность потенциальных возмутителей спокойствия, решили совместить работу и шопинг - в близлежащих магазинах и в торговом центре под площадью от людей в камуфляжах было не протолкнуться.