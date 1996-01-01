Приморский океанариум претендует на уникальность

Продолжается строительство Приморского океанариума в районе бухты Патрокл во Владивостоке. Научное сопровождение проекта осуществляют дальневосточные ученые. О подробностях "ЗР" рассказал академик РАН, директор Института биологии моря ДВО РАН Андрей АДРИАНОВ.

- Андрей Владимирович, инициатива строительства Приморского океанариума исходит от вашего института. Как случилось, что с ней обратились к Президенту РФ?

- Это было предложение моего предшественника, бывшего директора Института биологии моря ДВО РАН академика Владимира КАСЬЯНОВА. В России в начале ХХI века нет крупных современных океанариумов. И поэтому президент поддержал предложение Владимира Леонидовича: "Не построить ли такой океанариум у нас во Владивостоке, на берегу Тихого океана?!" Действительно! В Японии сегодня уже за сотню океанариумов, в США - под сотню. Даже в Китае - десятки. Они ежегодно вводятся в разных развитых и развивающихся странах, в том числе африканских. В этом году, например, Евросоюз заканчивает в Валенсии строительство самого крупного в мире океанариума, который будет гораздо больше строящегося во Владивостоке.

Интерес к этим объектам возник, наверное, от осознания того, что мы живем на планете в окружении огромного биологического разнообразия растений и животных. Океанариум - это не только стены, внутри которых находятся бассейны с красивыми, экзотическими животными, растениями и кораллами, но и целый комплекс экспозиций, создающихся с определенной тематикой. Например, показывающие жизнь на малых или больших глубинах, в каком-то конкретном море или океане.

- И какие экспозиции сегодня заявлены для Приморского океанариума?

- Мы уже предложили конкретную структуру тематических экспозиций. Сейчас очень плотно ведется совместная работа с Палеонтологическим институтом в Москве - подбираются экспонаты для музея эволюции жизни в океане. Разработана экспозиция подводного мира дальневосточных морей: Берингова, Охотского и Японского. Будет пресноводная экспозиция, показывающая жизнь бассейна реки Амур и озера Ханка. Очень емкой будет экспозиция тропических рыб и беспозвоночных. В огромном бассейне, через который пройдет длинный акриловый туннель с движущейся дорожкой, будут плавать большие красивые рыбы, в том числе и хищники. Все будет в окружении кораллов и подводных тропических растений. Это создаст эффект погружения - посетителю будет казаться, что он находится на морском дне.

Также будет экспозиция, посвященная подводному микромиру. Ведь только часть биологического разнообразия мы можем наблюдать невооруженным глазом. Но в океане очень много мелких обитателей. В пригоршне морского песка разыгрываются такие же сцены с хищниками и жертвами, со сложным поведением, взаимоотношением разных видов друг с другом, как это происходит в большом тропическом лесу или среди крупных животных. Специальная техника и методы позволяют помочь человеку заглянуть между частичками песка и увидеть ранее неведомый и невидимый микромир. Кстати, эти микроживотные не менее впечатляющи и гораздо страшнее, чем динозавры или современные хищники.

- Это все уже одобрено?

- Концепция этих экспозиций принята, как и концепция научных исследований и образовательная концепция, предложенные нами в тесном взаимодействии с ДВО РАН и ДВГУ. Что касается развлечений, то предусмотрен целый ряд специальных эффектов и шоу с участием животных. И есть целый ряд ноу-хау, технологических новинок, которые обеспечат "безболезненное проникновение" человека в морскую среду. Приморский океанариум не будет самым большим в мире по площади, по экспозиции, объему воды в бассейнах, но его особенностью будет то, что здесь завяжутся традиционный экспозиционно-развлекательный блок и наука вместе с образованием, которые и сами станут частью экспозиции.

- В чем наш океанариум будет оригинален?

- На меня всегда большое впечатление оказывает посещение крупных мировых музеев. Например, Смитсонианского музея в Вашингтоне, самого крупного в мире. Там можно увидеть не только экспонаты, но и таинство научного процесса: как ученые смотрят в микроскопы или как в большом зале группа людей по кусочкам собирает очередной скелет крупного динозавра. Все это очень захватывает. Мы тоже попробуем научный и образовательный аспекты связать в экспозиции. Получится ориентация на семейный отдых, например ребенок поучаствует в образовательном процессе, взрослые посмотрят экспозиции, познакомятся с тем, что делают ученые в лабораториях, и все вместе пойдут в морской театр и посмотрят шоу дельфинов.

Мы возьмем публику широтой охвата экспозиции. Одно дело, когда рассказывают о жизни в океане, показывая картинки, макеты или чучела животных, и другое дело, когда занятие проводится в природе. Ведь океанариум - это часть природы, часть морских биотопов, воссозданных в искусственных условиях. Особенно важен океанариум для развития туристической индустрии во Владивостоке и Приморском крае, для привлечения туристов. Планируется, что на экспозиционно-развлекательной составляющей можно будет зарабатывать деньги, а научная и образовательная части будут работать на некоммерческих основаниях.

- Видимо, океанариум будет хорошо укомплектован новым оборудованием?

- Да. Что касается технологического, которое будет обеспечивать жизнедеятельность аквариумов, - этим занимаются новозеландские проектировщики. А от нас зависит - подобрать самое современное научное образование. Когда идея строительства океанариума нашла поддержку, к нам обратились за консультациями. Мы должны были продумать, как организовать в нем научные лаборатории, чтобы можно было вести современные пилотные научные исследования. Как спланировать образовательный сектор, чтобы заниматься разного уровня образованием - от школьного и вузовского до "ликбеза" населения.

Здесь, в условиях, максимально приближенных к естественным, будут обитать разнообразные морские объекты - от бактерий и простейших до многоклеточных животных, рыб и морских млекопитающих, всего около 500 видов. И их будет гораздо легче изучать, чем в морских экспедициях, где работа очень трудоемка и гораздо сложнее, чем на суше. Мы получим прекрасный полигон для исследований, прежде всего связанных с изучением генетики, биохимии, молекулярной и клеточной биологии.

- Возможно ли, что Приморский океанариум войдет в структуру Института биологии моря?

- Нет. Он будет отдельно. Прорабатывается разные варианты статуса океанариума.

- И все равно у него должна быть связь с академической наукой?

- Безусловно. Океанариум не может существовать сам по себе. Если в нем будут работать ученые, то будет и тесная связь институтов ДВО РАН и научного блока океанариума. Думаю, что сотрудники академических институтов тоже будут работать в новых лабораториях. Образовательный сектор океанариума получит неразрывную связь с ДВГУ. Если все задуманное удастся воплотить, то это будет очень здорово и у нас во Владивостоке появится научно-развлекательный комплекс мирового уровня.