Чуман принес топор войны

Станция Санаторная в пригороде Владивостока была всегда местом привлекательным. Кроме заводиков, мастерских, складских помещений, еще в начале прошлого века здесь стояли дачи самых богатых людей города. В том числе и уважаемого судовладельца БРИНЕРА.

1 ноября 1990 г. на бывшей бринеровской даче открылась Восточная школа. До открытия я весь октябрь там дневал и ночевал - что-то чистил, красил. Хотя партия (КПСС, естественно, других тогда не было) сдала мне дачу под школу в хорошем состоянии. Дом старинный, дореволюционный, дух в нем какой-то особый. Опять же печки голландские, сейчас таких не строят. С первых дней стали учить китайскому - спасибо ДВГУ. Мы хоть и на российской земле живем, но не на исконно славянской. В глубине веков она чжурчженьская, еще ранее - бохайская. Отсюда и специализация школы. Учебный процесс у нас хорошо шел, в достатке и золотые, и серебряные медалисты были. И немаловажно, что происшествий серьезных у школы за 14 лет не было - как будто берег кто-то.

Но напасть пришла оттуда, откуда и стоило ждать. И вот 3 года спустя после того как школа прекратила свое существование, я пришел сюда. Страшное дело. Разломали, загадили, осквернили. Объект (школу я имею в виду), бросили, охраны никакой, никому ничего не нужно. Нет, пожалуй, нужно. Хозяйственники местные, что от "белого дома", говорят, что дом Бринера на дрова нужно разобрать. Точнее, то, что осталось от дома. "А почему, - спрашиваю я их, - коттеджи не построили, как собирались. Ведь ради этого же школу уничтожили?!" "Не знаем, отвечают, что-то не получилось".

Новое построить не получилось. А поломать, надругаться, хамство свое демонстрируя не только по отношению к школе, но и к истории, не впервой.

И тут как будто кто-то свыше мне подсказывает: давай, начинай сначала. А когда домой приехал, отпустил Чумана погулять. Чуман - это эвенкийская лайка. Он у меня вожак небольшой, но дружной стаи. Мы же почти в лесу живем уже полтора года. А километрах в пяти стоял век назад казачий разъезд. Так вот Чуман там топор отрыл. Отрыл и принес. К чему я это?! Слышал я, что у эвенков обычай такой есть: когда справедливость восстановить надо, они топор выкапывают. Ну и вы скажете, что не умная она, эта животина Чуман?!

Об авторе. Павел СПИВАК, экс-директор Восточной школы.