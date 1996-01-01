Лодки - на прикол!

Вчера, 1 ноября, закрыта навигация для маломерных судов. Таков приказ главного государственного инспектора края, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

МЧС напоминает, что согласно части 2 статьи 11.7 "Нарушение правил плавания", превышение судоводителем скорости судна и несоблюдение навигационных знаков, караются административным штрафом - от 3 до 5 МРОТ, или лишением права управления маломерным судном на срок до 6 месяцев.