Общественный транспорт. Нет ничего более постоянного, чем временное

Начиная с субботы, меняется маршрут движения ряда городских автобусов. Хотя, по правде говоря, "маршрут" - громко сказано. Для автобусов №102, 34, 28д и 16ц конечной остановкой будет не Семеновская площадь, а остановочное кольцо "Покровский парк".

Лаконичный пресс-релиз городской администрации связывает этот шаг транспортников с "...проведением ремонтных и строительных работ в районе ул. Мордовцева и в целях снижения транспортной загруженности центра города". О том, будет ли перенос маршрутов временным или постоянным, городская администрация не сообщает. Однако, насколько помнится, перенос конечной остановки троллейбусов к Покровскому парку был также временным из-за ремонтных и строительных работ на Семеновской.

Жители удаленных районов, коими являются не только б. Емар (маршрут №28д), но и 71-й микрорайон (16ц), от нововведения не в восторге. По их мнению, и раньше в центр добраться было нелегко. Теперь он для них стал дальше еще на километр. Во всем этом они видят "руку" коммерсантов из ближайших торговых центров, которым больше выгоды от людских, а не от транспортных потоков. Шутники уже предложили изменить нумерацию маршрута "16ц" на "16Пп" - Покровский парк".