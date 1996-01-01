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Приморские хоббиты и орки
Загадки минувших эпох, связанные с расцветом и гибелью древних цивилизаций, народов, культур, - все это воспринимается многими из нас как нечто далекое, экзотическое, не имеющее никакого отношения к нашей повседневной жизни и земле, на которой мы живем... Между тем родное наше Приморье отметит в ноябре 150-летие создания Приморской области. За полтора века обжитое и обросшее русскими названиями, оно хранит в себе не меньше исторических тайн, чем Мексиканское плато, долина Ганга или междуречье Тигра и Евфрата. И не меньше интриг, чем знаменитая сага ТОЛКИЕНА о братстве кольца.
Археологические исследования на территории Приморья начались со второй половины ХIХ века и продолжаются по сей день. Большинство из памятников, обнаруженных за эти годы, имеют отношение к Средним векам. Согласно выводам ученых-историков, приморское Средневековье можно условно поделить на три периода: VIII-X вв. - эпоха государства Бохай; ХII-начало ХIII вв. - эпоха чжурчжэней; XIII-XIV вв. - нашествие и господство монголов.
Что же представляло из себя государство Бохай и его жители? Cлово - специалистам: заведующему Сектором средневековой археологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, к.и.н. Александру ИВЛИЕВУ и заведующему музеем археологии и этнографии Дальневосточного государственного университета, к.и.н. Александру ПОПОВУ.
ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА ЗЕМЛЯ БОХАЙСКАЯ...
Образование Бохайского царства связывают с народностью сумо мохэ - одним из древнетунгусских (мохэских) племен. В V-VII вв. н. э. они населяли территорию современного Приморья и большую часть Маньчжурии. Вокруг сумо мохэ постепенно объединились другие мохэские племена, в основном по причине военного давления со стороны соседей.
В первой половине VII века китайцы начали завоевательные походы против народов Центральной Азии, Маньчжурии и Кореи. Под их ударами пало древнекорейское государства Когурё, союзниками которого были сумо мохэ.
Когда Когурё было разгромлено, выступавшие на его стороне сумо мохэ были переселены в Северный Китай. Оттуда во время восстания киданей 696 г. они двинулись в Маньчжурию. Там мохэский вождь Да ЦЗОЖУН, объединив рассеявшиеся мохэские племена и примкнувших к нему когурёсцев, провозгласил создание нового государства Чжэнь. С 713 г. оно стало называться Бохай. Причины происхождения самого названия пока не нашли у ученых однозначного толкования.
Верховные правители мохэсцев формально признали себя вассалами китайского императора, что, впрочем, не мешало им вести самостоятельную государственную политику в интересах своей страны.
РАЗВИТОЙ ДЕСПОТИЗМ
Преемники Да Цзожуна значительно расширили территорию Бохайского царства. Оно занимало cевер Ляодунского полуострова, восточную часть Маньчжурии и южную и западную части Приморья. Численность населения составляла не менее миллиона человек. За двести лет своего существования страна стала центром культуры и просвещения на Дальнем Востоке. Здесь была весьма развита для своего времени система сельского хозяйства, строительства и металлообработки.
По типу государственного устройства Бохай был близок к восточной деспотии. Во главе страны стоял - ван (король). Его ближайшие родственники занимали высшие должности в государстве. Ниже располагались представители нескольких знатных родов, служилые дворяне, войско. Бохайские ремесленники и крестьяне, объединенные в общины, составляли производственную основу этого общества. В низу пирамиды находились крепостные крестьяне и рабы.
ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ...
Административно государство делилось на пять столиц и пятнадцать областей. Области делились на округа, а округа - на уезды. Приморье было периферийной частью Бохайского царства. И тем не менее на территории Хасанского района находился окружной центр Яньчжоу (знаменитое Краскинское городище, обнаруженное археологами близ бухты Экспедиций в 1958 году), откуда осуществлялась основная связь с Японией.
...И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С ЮЖНЫМИ КУРИЛАМИ
Кстати, бохайские посольства в Японии состояли не только из дипломатов, но и из многочисленных купцов, поэтов и музыкантов. Во время приемов в Японии устраивались поэтические пиры, на которых бохайские поэты и музыканты состязались в изящности литературных и музыкальных произведений со своими японскими коллегами. Бохайцы славились и как игроки в верховое поло. Японские источники сохранили сведения о таких матчах между бохайскими посланниками и принимающими их японскими дипломатами.
НЕ ХОЧЕШЬ УЧИТЬСЯ - НЕ СМЕЙ ЖЕНИТЬСЯ!
Бохайцы были грамотными людьми. В городах и селах молодежь обучали грамоте с ранних лет. Молодой человек не имел права жениться, пока не овладеет искусством чтения, письма и стрельбы из лука. Для составления официальных документов бохайцы использовали китайские иероглифы. Есть указания на то, что была у них в употреблении и древнетюркская руническая письменность.
ВЕРОТЕРПИМОСТЬ И ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ
Что касается религиозных верований, то на бытовом уровне, особенно среди простых бохайцев, был распространен шаманизм. Знать и чиновники исповедывали, как правило, буддизм. Остатки буддийских храмов обнаружены при раскопках многочисленных бохайских городищ на территории Приморского края.
По мере своего развития Бохай становился многонациональным государством. Кроме народностей мохэ (принадлежащих к тунгусско-маньчжурской ветви монголоидной расы) здесь, как предполагается, жили когурёсцы, китайцы, различные представители тюркских и монголоязычных народностей.
РАЗГРОМ
Бохайское царство постепенно пало под ударами кочевников киданей - монголоязычного племени, которое в Х в. создало свое государство - империю Ляо на территории нынешних Внутренней, Внешней Монголии, Северного Китая и Маньчжурии. Военные действия велись в основном в районе Маньчжурии. Но отчасти затронули и Приморье, в котором располагались область Шуайбинь - в долина Суйфуна и часть области Луньюаньфу - в Хасанском районе (следы киданей обнаружены на Краскинском городище).
В 926 году кидани оккупировали Бохай и создали на его территории марионеточное государство Дундань. Во главе этого государства был поставлен сын киданьского императора, а бохайское население страны обложили данью. Бохайцы подняли восстание, но оно было жестоко подавлено.
СТАЛИНСКИЕ МЕТОДЫ КИДАНЬСКИХ ВОЖДЕЙ
Тем не менее антикиданьские выступления бохайцев продолжались, они не хотели мириться с потерей независимости. Киданьский император по совету своих министров решил переселить непокорных бохайцев вглубь империи Ляо.
В 929 году кидани начали насильственное переселение бохайцев. Переселили примерно три четверти всего населения - сотни тысяч людей - в долину реки Ляохэ, на территорию Внутренней Монголии и во многие другие места.
А на места выселенных бохайцев, в том числе и в Приморье, пришли их северные соседи, потомки хэйшуй мохэ - племени, родственного сумо мохэ, основавшего, как мы помним, Бохайское царство. Впоследствии хэйшуй мохэ стали известны как чжурчжэни, они и основали Золотую империю в 1115 г.
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