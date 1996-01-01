Страна одна, народа - два

Как сообщает "Восток-Медиа" со ссылкой на информацию Института международных экономических и политических исследований РАН, в России сейчас живут фактически два народа: один утопает в роскоши, другой ведёт борьбу за выживание.

Как отмечает директор Института Руслан ГРИНБЕРГ, по статистике, страна серьезно развивается, растут реальные доходы населения. Так, средняя зарплата по России сейчас составляет 10 975 руб., но среднестатистическое благополучие не является показателем экономического роста, так как значительную часть растущих доходов населения съедает инфляция. "Причем официальная инфляция в 10-11% не имеет ничего общего с реальностью. Средняя зарплата россиянина должна составлять не 10 000 руб., а 35 000, на Севере и Дальнем Востоке и того больше", - считает академик Гринберг. Напомним, средняя зарплата по Приморскому краю за 9 месяцев этого года составила 10 530 рублей.