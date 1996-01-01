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Экологи пугают регион двумя АЭС

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Группа "Экозащита" обнародовала документ, из которого следует, что Росатом ведет переговоры с региональными властями и инвесторами о строительстве новых АЭС в ряде регионов России, включая Дальний Восток, Калининград, Челябинск, Томск.

Как говорится в сообщении "Экозащиты", поступившем в агентство PrimaMedia, "до сих пор об этих планах не было известно, а упомянутых регионов даже нет в федеральной программе развития атомной отрасли до 2015 года, утвержденной Правительством РФ около двух недель назад".

Тем не менее такие данные содержатся в докладе представителя Росатома, который был озвучен 10 октября на заседании узкой группы депутатов Госдумы, лоббирующих интересы атомной промышленности. "Экозащите" удалось получить текст этого выступления. "Разместить сразу две АЭС предполагается на Дальнем Востоке - Приморскую и Дальневосточную - чтобы снабжать электроэнергией Японию и Китай", - говорится в сообщении. Нынешний глава Росатома Сергей КИРИЕНКО не устает повторять при каждом удобном случае, что АЭС не будут строиться там, где население выступает против. В том же докладе открыто говорится о том, что в "плане обеспечения ядерной и радиационной, антитеррористической и экологической безопасности существует большой объем отложенных проблем, требующий системного и комплексного решения".

"Атомные станции опасны, непопулярны, экономически невыгодны без огромных бюджетных дотаций и являются уязвимыми к террористическим атакам. Более того, АЭС производят ядерные отходы, для которых до сих пор нет полностью безопасной технологии захоронения", - заявил Владимир СЛИВЯК, сопредседатель группы "Экозащита!".

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