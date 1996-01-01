Педагогам добавили по "тыще"

Вместе с зарплатой за октябрь в Приморье доплаты в 1 тыс. руб. получат педагоги вечерних, коррекционных школ-интернатов, краевой спецшколы им. Тихого, а также учреждений для дошкольников и учащихся младшего школьного возраста. Постановление об этом подписал губернатор края Сергей ДАРЬКИН, сообщает пресс-служба администрации края.

С 1 января по нацпроекту "Образование" дополнительное вознаграждение за классное руководство получают более 10 тыс. учителей приморских школ. Однако в июне правительство РФ приняло решение расширить список получателей доплат. В Приморье он пополнился на 685 педагогов. По условиям этого направления, вознаграждение учителю выплачивается, если в его классе обучается более 14 воспитанников. При меньшем количестве учеников в коллективе размер выплаты классному руководителю уменьшается пропорционально. Вместе с тем, в ноябре учителя получат выплаты с перерасчетом января. Всего на эти цели из федерального бюджета в край поступило более 9 млн руб.