Приморский "парк Юрского периода"

В одном из сентябрьских номеров "ЗР" сообщалось о том, что приморский исследователь Станислав КАБЕЛЕВ обнаружил в Лазовском районе парк каменных скульптур. Недавно в этом удивительном по красоте месте побывала экспедиция, в которой принял участие и корреспондент "ЗР".

Магическое число

Эта поездка запомнится мне надолго. Одна дорога до Чистоводного стоит немалых усилий. За 200 км до поселка заканчивается асфальт и начинается дорога, которая на карте определяется как "дорога местного значения". Я бы определила ее другими словами: "забудьте про подвеску". Правда, страдания от большого количества ям, кочек и пыли компенсировал удивительный вид осенней тайги.

Наша экспедиция состояла из депутатов Находкинской думы, туристов и журналистов. Перед тем как оставить машины и тронуться по обозначенному маршруту к каменному изваянию дракона, участников похода пересчитали. Получилось 13. Кто-то из присутствующих сразу подметил: "13 человек, в пятницу, 13-го...".

Увидеть все каменные фигуры мы не успели, так как сделать это за один день просто физически невозможно - парк занимает площадь около 35 кв. км. Чтобы обследовать все скульптуры, нужно потратить не один день.

Дракон на "пьедестале"

Впервые Станислав Кабелев побывал здесь много лет назад. Тогда его внимание привлекла только скульптура динозавра, стоящего на задних лапах. Но он особого значения находке не предавал: "Я посчитал, что это шутки природы - ветра, дожди вполне могли бы создать такие вещи. Позже меня потянуло осмотреть скульптуру и ее окрестности подробнее. И я обнаружил, что компанию дракону составляют огромные каменные фигуры животных и древних людей".

Первым делом мы поднимаемся на смотровую площадку, откуда открывается вид на динозавра высотой 8 метров. Эта скульптура, по словам нашего проводника, охраняет огромного дракона, длина которого около 1000 м. С первой смотровой площадки можно увидеть череп чудовища, которой представлен как бы в разрезе. По версии исследователя, древние люди хотели показать внутреннее строение ящера.

Вот здесь-то и начались активные споры. Многие участники экспедиции, согласившись с присутствием сторожа-динозавра, череп дракона разглядеть не смогли. "Вглядитесь, перед вами голова огромного чудовища. Вот две надбровные дуги, вот ноздри", - убеждает Станислав Кабелев. "Да, ноздри вижу. Но череп, к тому же еще и в разрезе, в упор не вижу", - спорит один из депутатов. Кто-то видит только часть скульптуры, кто-то, долго вглядываясь, все же обнаруживает полную картину. Были и те, чья фантазия приводила к совершенно иным решениям. Так, например, один молодой турист, вместо отдельной головы увидел еще и туловище с крыльями.

После долгих дискуссий все сошлись на том, что нужно двигаться дальше. Пока мы добирались по тропинкам сквозь тайгу навстречу неизведанному, я решила поговорить с Надеждой МАЛИК, руководителем комитета по развитию туризма администрации г. Находки, которая видит эти уникальные скульптуры не в первый раз. "Кабелев показывал нам фотографии драконов еще полтора месяца назад. Если бы первой скульптуры, маленького дракончика, не было, я бы сомневалась в том, что весь парк создан чьими-то руками. И сейчас, конечно же, доля сомнений осталась. Хотелось бы узнать, что скажут по этому поводу ученые".

Сомнения были у всех. Без экспертизы, научного изучения поверить в то, что древние люди смогли создать подобные шедевры, довольно сложно. Но впереди нас ждали факты, которые, по словам Станислава Владимировича, "должны отмести все сомнения".

Когда мы вплотную приблизились к дракону, то увидели, что он стоит на небольшом пьедестале. Четко просматривались трехпалая лапа, хвост, голова, на которой угадывались глаза, брови и пасть ящера. Дракон, как и остальные его собратья, по утверждению Кабелева, сделаны из гранита.

Позади каменного стража можно разглядеть череп огромного дракона. Его размеры, и правда, поражают. Здесь четко выраженные ноздри, глаза, надбровные дуги. Удивительно, что рыхлая на ощупь порода кажется полой внутри. При простукивании скульптуры издают глухой звук, как будто внутри них полная пустота.

Неоспоримые факты

Когда члены экспедиции сфотографировались на память рядом с удивительной находкой, мы отправились на хребет дракона. Здесь нас и ждали "неоспоримые" факты.

Все увидели голову человека. Ее уникальность в том, что камень, из которого выполнена скульптура, практически висит на большой высоте, зацепившись за основание другого камня, гораздо меньшего по размеру. Кажется, будто два камня соединяет между собой невидимое для глаз основание. Здесь же нам показали скульптуры, находящиеся на соседнем хребте. "Посмотрите на эту фотографию. Здесь вы видите изображение человека. Этот снимок я сделал за 10 км отсюда. А теперь посмотрите на скульптуры, которые находятся на соседнем хребте. Вы видите, что это абсолютно одинаковые изображения. Разве может природа создать подобное?" - спрашивает у присутствующих Кабелев.

"Больше всего меня поразили не каменная чешуя дракона, не маленький ящер, не голова человека, которая держится на каменной шее, а эти одинаковые фигуры. Действительно поверишь, что без вмешательства разумного существа здесь не обошлось", - рассуждает Антон, один из участников экспедиции.

Следующий хребет, на который нам удалось взобраться, украшали три ящера, охотящихся за своим собратом. Между ними расположен жертвенный котел. По версии нашего проводника, здесь древние люди приносили жертвы своим богам. Но и это еще не все. Всех присутствующих поразила чешуя, покрывающая животных. Оказалось, что равные по размеру ромбики сделаны из другой, более плотной породы. Это показалось настоящим чудом.

Верю - не верю

Спустившись с гор, многие все же продолжают сомневаться в рукотворности увиденного:

- Я по-прежнему считаю, что все фигуры имеют естественное происхождение. Это очень занятное и интересное творение природы. Вполне допускаю, что древние люди могли здесь проводить какие-то свои ритуалы, поклоняться богам. Кроме того, я убедился, что сюда можно проложить туристический маршрут", - говорит Владимир НИЗИЙ, депутат Находкинской думы.

Ну а мы подождем заключения специалистов. Хотя то, что Приморский "парк Юрского периода" - объект уникальный и сюда можно привозить туристов, сомнений ни у кого не вызывает.

"ЗР" обратился к Виктору ЛАРИНУ, директору Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока (ИИАЭ) ДВО РАН, с просьбой прокомментировать это открытие:

- Станислав Кабелев показывал мне свою находку, но на фотографиях. Могу сказать только одно: это были очень красивые кадры. Выдвигать пока какие-либо научные гипотезы я не буду, так как по фотографиям это сделать трудно. Тем более что в этой области я не специалист, поэтому и отказался от экспедиции.