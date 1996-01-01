Наряды царские

Директор ООО "Гостиный двор" Тамара Вавилова создает моду на ношение русских народных костюмов. Сейчас в ее коллекции больше 40 моделей нарядного выходного платья XVI-XIX веков. Среди них наряды девушек и женщин крестьянского, мещанского, купеческого сословий. Есть и великокняжеские костюмы времен Святой Руси.

Сшей мне, мама, сарафан

"Хотелось бы, чтобы у каждой современной русской женщины в гардеробе был национальный костюм, - показывает сшитые руками швей-дизайнеров из мастерской-студии "Душечка" хозяйка ООО "Гостиный двор". - Литовки по праздникам наряжаются, немки тоже, не говорю уже про японок. Они и на работу могут придти в кимоно. К сожалению, у нас не так, традиции утрачены. Я бы взяла на себя смелость их восстановить".

Началось увлечение русскими костюмами с однажды подаренной книги "История русского костюма", которая и положила начало солидной дизайнерской и научно-познавательной библиотеке на эту тему. По книгам девушки мастерской-студии "Душечка" знакомятся с моделями одежды модниц, живших несколько веков назад. Костюмы отшиваются точь-в-точь, с соблюдением способов кроя и цветов отделки. Конечно, подлинности музейных экспонатов, выставленных в "Эрмитаже", не добиваются, да и задачи такой не стоит. Ткани тогда были другие и камни на отделку не гранили, но красота, она и в нашем XXI веке остается красотой.

Согласно сохранившимся "модельным" источникам, - археологическим находкам, миниатюрам, иконам, - до XVII века костюмы людей состоятельных и из крестьянского рода отличались только богатством отделки и деталями. Встретив в выходной день на улице селянку или горожанку, можно было сразу сказать и о ее сословной принадлежности, и о семейном положении, и о количестве детей.

Костюмы коллекции представлены в двух видах, в натуральную величину и на куклах. Некоторые из них мастерицам пришлось восстанавливать по нескольким источникам. Причина тому проста: дошедшие до нашего времени рукописи и книги тех лет отражали жизнь людей знатных, чем-то отмеченных в истории. Их внешний вид, включая наряды, тогдашние художники-хроникеры донесли до нас в точности. На крестьян же особого внимания не обращали. Наши представления об этих костюмах сложились из более поздних иллюстраций-реконструкций.

Шьется все это великолепие в обычной однокомнатной хрущевке тремя мастерицами. Квартира заставлена коробками с отрезами, тесьмой, бисером, выкройками. Русские народные костюмы требуют много ткани из-за особенностей кроя. Например, окружность подола сарафана красавицы XIX века - восемь метров. Есть в чем лебедушкой проплыть. В XIV-XIX веках льняной домотканый холст носился годами и даже переходил по наследству. Согласно некоторым источникам, вышитые воскресные наряды никогда не стирали. То же самое касается и бархатных княжеских одежд. Как только, по мнению хозяина, платье приходило в негодность из-за сильного запаха или засаленности рукавов, им одаривали челядь или внебрачного дитятю.

Не раздевайтесь

Пять лет назад в мастерской-студии начали заниматься изготовлением кукол в национальных русских костюмах. Часть из них, например в зимнем женском костюме г. Торжка XIX века или в праздничном костюме Олонецкой губернии, красуется на выставке в арт-салоне "Ностальгия". Всего в коллекции более 100 кукол. Костюмы в натуральную величину и даже модницам на заказ стали пошивать позже, но тоже с большим успехом. Сотрудницы "Ностальгии" сами любят наряжаться в крестьянок и барынь. Выходят в таком виде водить хороводы вокруг посаженных перед арт-галереей березок и даже выезжают за город. Как рассказывают сами девушки, на улице тут же начинается столпотворение машин, все сигналят. Такой успех у мужчин сами любительницы наряжаться в русские народные костюмы объясняют так: "Сразу меняется ощущение от жизни. Изменяются походка, жесты, даже речь становиться плавней".

Создадим музей

Голубая мечта хозяйки "Ностальгии" - создать полноценный музей русского народного костюма, где наряды демонстрировали бы и куклы, и манекены в человеческий рост, а иногда устраивались показы. Пока же одежды хранятся в одной из комнат хозяйского загородного дома, ждут своего часа.

Через два года "Ностальгии" исполнится 20 лет. Весь женский состав компании готовится устроить грандиозный показ мод XIV-XIX веков. Кроме реконструированных нарядов, зрителям представят сказочную серию - Царевну Лебедь, жар-птицу, птицу Феникс, Золотую Рыбку, царевну-лягушку и Хозяйку Медной горы. Костюм Царевны-Лебеди уже готов. Его роскошный головной убор расшит стразами Сваровского.