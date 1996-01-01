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С боем взять Приморье...
Именно в честь этой даты улица Алеутская во Владивостоке была переименована в улицу 25 октября (впрочем, в 1992 году ей опять вернули историческое название). В этот день Владивосток был освобожден от иностранных интервентов. Именно так в годы, когда не было принято соблюдать политкорректность, называли военные силы иных государств, пришедших на нашу землю непрошеными гостями...
Интервенция на Дальнем Востоке началась с восстания частей чехословацкого корпуса, весной 1918 года направленных через Сибирь во Владивосток. Отсюда их обещали морским путем отправить во Францию. В мае во Владивостоке собралось до 16 тысяч чехословаков, однако никаких судов для их перевозки на родину здесь не оказалось. 29 июня 1918 года чехословаки арестовали руководителей Владивостокского совета. С военных кораблей, стоявших в Золотом Роге, под предлогом защиты своих граждан были тут же высажены десанты японцев, англичан и американцев. В последующие годы Владивосток являл собой чудовищную смесь исторической трагедии и политического фарса.
Известный востоковед и журналист К. Харнский писал о том времени: "Город был тогда похож на какую-нибудь балканскую столицу по напряженности жизни, на военный лагерь по обилию мундиров. Кафе, притоны, бесчисленные, как клопы в скверном доме, спекулянты, торгующие деньгами обоих полушарий и товарами всех наименований. Газеты восьми направлений и еще большего количества источников доходов. Морфий и кокаин, проституция и шантаж, внезапные обогащения и нищета, кинематографическая смена лиц, литературные кабачки... Мексиканские политические нравы. Парламенты. Военные диктаторы. Речи с балконов. Английский язык, "интервентские девки". Мундиры чуть ли не всех королевств, империй и республик. Лица всех оттенков, всех рас до американских индейцев включительно".
Казалось, что цели интервенции почти достигнуты и Россия вот-вот потеряет свою восточную окраину. Но эти планы сорвало создание Дальневосточной республики - демократического "буфера" между РСФСР и интервентами. Она была провозглашена в апреле 1920 года. В то время в Забайкалье находилось свыше 40 тысяч японских войск, а во Владивостоке и по линии Уссурийской железной дороги - 85 тысяч. Открывать военные действия с ДВР Япония не решилась и к 15 октября 1920 года вывела из Забайкалья все свои войска.
В августе 1921 года начались переговоры с ДВР, которые тянулись почти 8 месяцев - до апреля 1922 года. Японская сторона требовала, чтобы ДВР уничтожила все укрепления на границе с Кореей и в районе Владивостокской крепости, ликвидировала военный флот на Тихом океане, признала свободу проживания и передвижения японских военных чинов в ДВР, предоставила подданным Японии право собственности на землю, а японским судам - свободу плавания по Амуру и Сунгари. ДВР также должна была не вводить у себя коммунистического режима и передать Японии в аренду остров Сахалин сроком на 80 лет. Разумеется, такие требования были отвергнуты делегацией ДВР.
А Приморье было действительно, как в известной песне, "взято с боем". В феврале 1922 года части Народно-революционной армии ДВР повели решительное наступление на каппелевцев и семеновцев. 5 февраля начались бои за Волочаевку, 14 февраля был освобожден Хабаровск, 1 марта - Бикин. Фронт временно остановился в районе станции Шмаковка, занятой японцами. Однако уже всем стало понятно, что выход НРА к берегам Тихого океана неизбежен...
В начале октября 1922 года был взят Спасск-Дальний, затем - Никольск-Уссурийск, а 21 октября на станции Океанской части НРА встретились с японскими войсками. Во избежание напрасного кровопролития главком И.Уборевич вступил в переговоры с военным командованием Страны восходящего солнца. Однако японцы фактически уже завершали эвакуацию. В эти же дни из Владивостока ушли остатки Сибирской военной флотилии и гражданские суда с 10 тысячами "белых"...
Около 16 часов 24 октября 1922 года Народно-революционная армия ДВР вошла во Владивосток. На следующий день, 25 октября, состоялся парад войск НРА на привокзальной площади". Эта дата и считается днем освобождения Владивостока от интервентов (раньше еще добавляли - "и белогвардейцев"). Но теперь деление на "белых" и "красных" перестало быть актуальным. Трагедия гражданской войны была одна для всех, и окончательный уход иностранных войск с территории России по праву может считаться памятным днем. Тоже одним на всех...
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