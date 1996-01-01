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Свято-Игоревский храм готовится к службе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вот уже около пяти месяцев рядом со зданием городской ГАИ и мемориалом погибшим милиционерам вовсю идет строительство. Сначала прохожие долго гадали, что же это такое будет. Но когда строители выгнали стены из кирпича, то все стало понятно - в городе появится еще один храм.

Строит его по заказу администрации Владивостока и с "благословения" Управления внутренних дел Приморского края группа компаний "Савго". Строители приступили к работам накануне майских праздников, а сегодня все уже идет к завершению.

Проектировали Свято-Игоревский храм по ул. Пограничной во Владивостоке известные своими симпатиями к этой архитектурной теме авторы Валерий МООР и Александр ГАВРИЛОВ из Архитектурного института ДВГТУ при участии 49 ЦПИ МО РФ и его руководителя Валерия САМОЙЛЕНКО.

Построить здание храма высотой 23 метра за полгода довольно сложно. Тем более что строительство любого культового сооружения имеет свои особенности. Например, этот храм будет уникален тем, что в его подвально-цокольной части будет находиться купель с фильтрами, наполняемая серебряной водой для обряда крещения. Проектом предусмотрена традиционная звонница. На верхний уровень ведет отдельная лестница. Темный цоколь, светлый верх и золотые купола, устремленные ввысь, делают это здание особенно красивым. А еще оно будет оригинально тем, что его украсят четыре фигуры из смальты работы известного приморского художника Алексея ОНУФРИЕНКО.

Сейчас строители завершают спецработы и готовят объект к сдаче. Можно не сомневаться, что уже совсем скоро здесь пройдет первая служба.

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