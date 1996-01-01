Оранжереи от разморозки спасает только чудо

Ботанический сад ДВО РАН готовится к зиме. Его оранжерейно-тепличный комплекс находится в хроническом аварийном состоянии, 15 лет здесь не было капитального ремонта систем отопления. Чтобы предотвратить возможную гибель растений, для главной фондовой оранжереи закупили три булерана.

"Конечно, все растения мы таким образом не спасем, в коллекции более 800 видов тропических и субтропических растений, - рассказывает директор ботанического сада ДВО РАН Александр ГАЛАНИН. - В случае аварии часть растений успеем перенести в лабораторный корпус, но огромные, укорененные в грунт растения мы, конечно, потеряем. В прошлом и в 2004 г.г. теплицы уже размораживались, температура падала до плюс двух градусов".

Крыша за 2 миллиона

В ботаническом саду автономное отопление. В лабораторном корпусе стоит бойлер, оранжерейно-тепличный комплекс обслуживает угольная котельная. Все отопительное хозяйство изношено, последний раз менялось в середине прошлого века. По словам директора, в лабораторном корпусе система еще продержится года три, а оранжереи от разморозки уже несколько лет спасает только чудо. Каждую зиму сотрудники ботсада ждут аварии. Для замены угольных котлов образца 50-х годов на современные, работающие на сжиженном газе, необходимо около 2 млн руб. Проект работ есть, но нет денег для его реализации.

- Ботанический сад ДВО РАН последние три года сотрудничает с "Альфа-банком", "Российскими железными дорогами", "Дальэнерго" и другими компаниями. Что удалось сделать благодаря их помощи?

- Последние три года мы действительно кое-что ремонтируем на деньги спонсоров. Серьезные ремонты измеряются от миллиона рублей: бассейн -1,5 млн руб., асфальтированные дорожки -1 млн руб., крыша, стены и стеллажи на главной фондовой оранжерее - 2 млн руб. Я в Ботаническом саду работаю пять лет, три года назад ввел в штат должность зама по работе со спонсорами, общий язык с руководителями компаний ищет Евгений БЕЛОЗЕРОВ. Два года назад мы добились разрешения заниматься рекламной деятельностью на своей территории сроком на три года. Стоят щиты наших спонсоров, только так мы можем их отблагодарить.

- Плата за вход 50 руб. с человека и 100 руб. со "свадебного" посетителя не выручает?

- Этого хватает только на уборку мусора после субботних и воскресных дней, оплату труда охранников и кассиров. За очистку одного гектара площади от мусора мы платим 500 рублей, а у нас 160 га. Сначала мы и со свадеб брали по 50 рублей с человека, потом подняли цену до 100 руб. Не из коммерческих соображений. Просто все участники свадебных процессий, выпив праздничного шампанского, ведут себе не всегда достойно. Когда стали брать по 100 рублей, то на территорию стали заходить только жених с невестой, два свидетеля и фотограф. Тихо, культурно, а выручка для Ботанического сада та же самая... С пенсионеров и детей берем по 20, ветеранов и инвалидов пропускаем бесплатно.

Ботаническая дружба

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сотрудники ботсада ведут исследовательскую работу. В этом году Ботанический сад на грант Президиума ДВО РАН провел крупную экспедицию в районы истоков Амура по проекту "Комплексное исследование реки Амур". Участники проекта от Ботанического сада исследуют флору и растительность истоков реки в районе Читинской области, Монголии и КНР. В экспедиции участвовало около 30 человек, в том числе четверо сотрудников из Санкт-Петербургского ботанического института, из Читы и Иркутска. Участвовали и монгольские ботаники.

"Отряд работал на территории Монголии, некоторые из участников экспедиции прожили в полях по два - два с половиной месяца, - заметно оживляется после разговора о финансах директор Ботанического сада. - Вторая наша экспедиция, уже по другому проекту, работала в районе озера Ханка. Выиграли грант на изучение ботанико-географического феномена Даурии и Манчьжурии и пытаемся доказать, что район озера Ханка - это особая ботанико-географическая область, которая формировалась обособленно, и что туда выходит особый тип растительности манчьжурских прерий. 21-22 октября были в районе Ханки последний раз в этом году. Растения перешли в состояние покоя, мы привезли семена редких видов и пополнили нашу коллекцию эндемиков".

Пополнение коллекций идет и другими путями. Например, по почте. Каждый год здесь затевают такое традиционно профессиональное действо, как обмен семенами. Издается книжка с предложениями по обмену семенами и рассылается в 260-300 ботанических садов России, СНГ, зарубежных стран. Заинтересовавшиеся предложением получают семена бесплатно, в обмен на собственные. Ежегодно Ботанический сад ДВО РАН получает семена примерно из 200 ботанических садов.

"В этом году мы провели совместную экспедицию с двумя сотрудниками из Вашингтонского ботанического сада. Мало кто знает, что знаменитый американский Белый дом находится на территории ботанического сада-арборетума. Как раз из него приезжали американцы. Мы провели экспедиционные работы в трех заповедниках Приморского края и поработали на Сахалине. Теперь наши приморские растения будут расти у Белого дома. С японцами у нас хорошая "ботаническая" дружба, они нам подарили древовидные пионы. Китай нами тоже интересуется, но китайцы очень прагматичны. Им бы только что-нибудь съесть... А наш сад занимается разведением декоративных растений", - улыбается директор.

Занимается Ботанический сад и организационной, шефской работой. У него два филиала, в Амурской области - Благовещенский и на острове Сахалин - Южно-Сахалинский. У каждого - свои проблемы...