Железная дорога перейдет на "зимнее" время

В связи с окончанием периода действия "летнего" времени 29 октября в 3:00 на железных дорогах и во всех подразделениях железнодорожного транспорта Российской Федерации часы будут переведены на один час назад, сообщили в службе по связям с общественностью ДВЖД.

Начиная с 2:00 29 октября, отправление всех пассажирских и пригородных поездов ОАО "Российские железные дороги" будет производиться по графику, откорректированному на осенне-зимний период 2006-2007 гг.

На всех железных дорогах и отделениях дорог будет обеспечен беспрепятственный пропуск пассажирских и грузовых поездов по междугородным и межгосударственным стыковым пунктам. Пригородные и грузовые поезда, которые окажутся в пути следования в момент перевода часов, будут пропускаться по особому графику. Все остановки будут сохранены. На всех вокзалах пассажиры будут проинформированы о фактическом движении поездов. В особом режиме будут работать службы, занимающиеся подготовкой поездов в рейс, и товарные станции, где работа идет круглосуточно. Для обеспечения четкой и бесперебойной работы железнодорожного транспорта организованы дежурства командного состава.