Находка - победитель приморской ВДНХ

Выставка достижений народного хозяйства Приморья, прошедшая во Владивостоке и посвященная 68-й годовщине образования Приморского края, признала Находку лучшей среди всех городских округов. Почетный диплом и ценный подарок главе города Олегу КОЛЯДИНУ вручил руководитель департамента социального развития и СМИ краевой администрации Андрей НОРИН.

Примечательно, что победителем краевой ВДНХ Находка становится уже второй год подряд. В состав делегации, представляющей на выставке достижения городского округа, вошли более 100 человек.

Одно из центральных мест в экспозиции под названием "Находка: вчера, сегодня, завтра" занимала информация о строительстве нефтепровода. Именно с ним связаны надежды на развитие городского округа в не столь уж отдаленной перспективе.

Кроме этого, посетители выставки смогли ознакомиться с информацией о действующих в Находке морских портах, рыбодобывающих и обрабатывающих компаниях, судоремонтных заводах, предприятиях строительного комплекса. Заслуженным спросом пользовались находкинские сувениры, выполненные профессионалами и самобытными мастерами. Творческие коллективы Находки приняли участие в объединенном концерте городов и районов Приморья, а спортсмены Находкинской ассоциации тхэквондо выступили с показательной программой.