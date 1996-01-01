Слабость чиновников - "детский лепет"

Сегодня на территории края к пассажирским перевозкам привлечено более 800 единиц автотранспорта, принадлежащих как юридическим лицам, так и частным предпринимателям. Последние весьма недовольны системой распределения маршрутов и обвиняют чиновников в предвзятости.

На заседании межведомственного совета при правительстве Хабаровского края по устранению барьеров в развитии предпринимательства случился конфуз. Коммерсанты прямо обвинили чиновников в нечестном проведении конкурса по допуску владельцев автотранспорта к пассажирским перевозкам. По словам предпринимателей, во время ежегодных конкурсов наиболее выгодные маршруты получают друзья и знакомые чиновников. Например, мэрия поощряет дополнительными баллами тех предпринимателей, которые имеют награды от мэра или перечисляли спонсорскую помощь на строительство городских прудов. При этом техническое состояние автотранспорта неизбежно отходит на второй план.

Разумеется, и у чиновников нашлись претензии к частникам. Тут и участившиеся аварии с участием частных перевозчиков, и низкая культура, и многое другое. Отмечалось, что практически никем не контролируется работа микроавтобусов. При проверке выявилось, что у них отсутствуют графики движения, да и пассажиров перевозят больше нормы - стоя. Заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту и связи Сергей ААФНАСЬЕВ пожаловался на неспособность мэрии контролировать недобросовестных перевозчиков. По его словам, у чиновников нет рычагов, с помощью которых можно влиять на перевозчиков.

Однако первый зам. председателя правительства края Геннадий АПАНАСЕНКО назвал доводы господина Афанасьева "детским лепетом" и пообещал, провести тщательную проверку работы конкурсной комиссии.

Между тем подобные высказывания можно было услышать и на заседании совета по безопасности при губернаторе от начальника краевого ГИБДД господина САВВАТЕЕВА, от представителей прокуратуры и т. д. То есть такая проблема есть.

В итоге министр промышленности, транспорта и связи Хабаровского края Сергей ЗРАЖЕВСКИЙ заявил о необходимости проводить конкурсы на допуск к выполнению пассажирских перевозок не чаще одного раза в три года. Возможно, также добавил он, что вскоре на конкурс будут выставляться не единичные маршруты, а лоты, сформированные из убыточных и экономически выгодных маршрутов. По мнению чиновника, это приведет к некоторому оздоровлений ситуации. Во всяком случае, коммерсанты будут меньше бояться и охотнее делать долгосрочные инвестиции.