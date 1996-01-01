Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Платить не в состоянии
Общая сумма задолженности жителей Амурского района за тепло уже перевалила за 125 млн руб. Перед началом отопительного сезона специалисты теплосетей совместно с "Водоканалом" Амурска отрезали от горячего и холодного водоснабжения 112 квартир.
Результатом "акции устрашения" стало несколько сотен соглашений между должниками и тепловыми сетями о рассрочке платежей на полгода. Но опыт прошлых кампаний по борьбе с амурскими неплательщиками показывает, что большинство должников, которые "пошли на мировую" с тепловиками, прекращает выплаты уже через 1-2 месяца после заключения договора. "В месяц мы подаем в суды по 500 исков. На некоторых должников составлено уже по 2-3 иска. Суды просто не успевают обрабатывать документы", - рассказывает руководитель группы по работе с потребителями районных теплосетей Лидия ХОХЛОВА.
Однако энергетики признают, что судебные тяжбы с населением Амурска не имеют перспективы. "Нашим должникам нечем платить. Когда мы с судебными приставами ездим с исполнительными листами, видим такие квартиры, где и описывать-то нечего, кроме детей и тараканов", - говорит Лидия Хохлова. Не повлияла на ситуацию с собираемостью платежей и установка в жилых домах Амурска счетчиков потребления тепла и горячей воды. "Мы установили около 4 тысяч приборов, но многие абоненты только делают вид, что готовы платить по счетчику, а потом они продолжают копить долги, и ничего не меняется", - рассказывает инженер-инспектор теплосетей Роман МОГРИЦКИЙ.
"Люди даже не хотят подавать документы на получение субсидии, хотя мы их регулярно к этому призываем со страниц нашей районной газеты. Многие ведут такой образ жизни, при котором им уже все равно. Живут сегодняшним днем", - сетует первый заместитель главы района по ЖКХ Иван МАСЬКО.
Несмотря на гигантскую по меркам небольшого города сумму задолженности, тепловой сезон в Амурске начался по графику. Однако обитатели многих домов жалуются на холодные батареи в квартирах, и причина здесь отнюдь не в санкциях тепловых сетей, а в изношенности жилищного фонда. "Это закономерный процесс. Многие квартиры пустуют, там выбиты окна, двери, соответственно нарушается тепловой контур здания. Тепло распределяется неравномерно - на одном этаже жарко, на другом холодно", - объясняет Роман Могрицкий.
Еще больше осложняют ситуацию сборщики металла, которые срезают батареи в жилых домах. Нередки случаи, когда от радиаторов отопления избавляются сами хозяева квартир, чтобы сдать их в пункт приема лома. "В нашем районе идет снижение всех экономических показателей. После развала целлюлозно-картонного комбината и других крупных предприятий у нас высокий уровень безработицы, люди не в состоянии платить за коммунальные услуги. По Амурску задолженность по квартплате составляет больше 20 млн руб., и это еще не считая долгов перед энергетиками," - признается Иван Масько. Чтобы хоть как-то уменьшить затраты на содержание жилищного фонда и отопление квартир, местные власти сейчас переселяют должников из полупустых домов в городские общежития.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Провал резидентов
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель