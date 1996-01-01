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Платить не в состоянии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Общая сумма задолженности жителей Амурского района за тепло уже перевалила за 125 млн руб. Перед началом отопительного сезона специалисты теплосетей совместно с "Водоканалом" Амурска отрезали от горячего и холодного водоснабжения 112 квартир.

Результатом "акции устрашения" стало несколько сотен соглашений между должниками и тепловыми сетями о рассрочке платежей на полгода. Но опыт прошлых кампаний по борьбе с амурскими неплательщиками показывает, что большинство должников, которые "пошли на мировую" с тепловиками, прекращает выплаты уже через 1-2 месяца после заключения договора. "В месяц мы подаем в суды по 500 исков. На некоторых должников составлено уже по 2-3 иска. Суды просто не успевают обрабатывать документы", - рассказывает руководитель группы по работе с потребителями районных теплосетей Лидия ХОХЛОВА.

Однако энергетики признают, что судебные тяжбы с населением Амурска не имеют перспективы. "Нашим должникам нечем платить. Когда мы с судебными приставами ездим с исполнительными листами, видим такие квартиры, где и описывать-то нечего, кроме детей и тараканов", - говорит Лидия Хохлова. Не повлияла на ситуацию с собираемостью платежей и установка в жилых домах Амурска счетчиков потребления тепла и горячей воды. "Мы установили около 4 тысяч приборов, но многие абоненты только делают вид, что готовы платить по счетчику, а потом они продолжают копить долги, и ничего не меняется", - рассказывает инженер-инспектор теплосетей Роман МОГРИЦКИЙ.

"Люди даже не хотят подавать документы на получение субсидии, хотя мы их регулярно к этому призываем со страниц нашей районной газеты. Многие ведут такой образ жизни, при котором им уже все равно. Живут сегодняшним днем", - сетует первый заместитель главы района по ЖКХ Иван МАСЬКО.

Несмотря на гигантскую по меркам небольшого города сумму задолженности, тепловой сезон в Амурске начался по графику. Однако обитатели многих домов жалуются на холодные батареи в квартирах, и причина здесь отнюдь не в санкциях тепловых сетей, а в изношенности жилищного фонда. "Это закономерный процесс. Многие квартиры пустуют, там выбиты окна, двери, соответственно нарушается тепловой контур здания. Тепло распределяется неравномерно - на одном этаже жарко, на другом холодно", - объясняет Роман Могрицкий.

Еще больше осложняют ситуацию сборщики металла, которые срезают батареи в жилых домах. Нередки случаи, когда от радиаторов отопления избавляются сами хозяева квартир, чтобы сдать их в пункт приема лома. "В нашем районе идет снижение всех экономических показателей. После развала целлюлозно-картонного комбината и других крупных предприятий у нас высокий уровень безработицы, люди не в состоянии платить за коммунальные услуги. По Амурску задолженность по квартплате составляет больше 20 млн руб., и это еще не считая долгов перед энергетиками," - признается Иван Масько. Чтобы хоть как-то уменьшить затраты на содержание жилищного фонда и отопление квартир, местные власти сейчас переселяют должников из полупустых домов в городские общежития.

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