Флирт в Интернете - угроза браку

Найти старых друзей через интернет соблазнительно легко. В последнее время в интернете появляется все больше сайтов, созданных ради того, чтобы еще раз свести вместе бывших подруг и друзей. Однако психологи предостерегают состоящих в браке людей от поиска в сети своей первой любви.

Новое исследование профессора психологии Нэнси КАЛИШ в Калифорнийском университете посвящено тому, как интернет может повлиять на супружескую жизнь, дав новый импульс первой любви. На ее сайте lostlovers.com встречаются люди, пострадавшие от старых-новых чувств.

Психолог уже 13 лет исследует психологический феномен вновь вспыхнувшей первой любви: люди, которые находят свою первую пассию, влюбляются вновь. В последнее время в интернете появляется все больше сайтов, созданных ради того, чтобы еще раз свести вместе бывших подруг и друзей. По ее мнению, интернет прямо-таки воссоздает эти пары, пишет Focus.

Большинство мужчин и женщин никогда бы не начали поиск, если бы не существовали такие сайты, как reunion.com, или многочисленные эффективные поисковые машины. Люди ищут героев своих бывших романов через Интернет, считает она, потому что это просто и модно: "Можно пооригинальничать в остроумной переписке. Людям кажется, что они в любой момент смогут вновь прекратить отношения".

Почти четыре пятых всех тех, кто нашел друг друга после разлуки и не состоял на момент встречи в браке, был разведен или овдовел, остаются вместе на длительное время. Именно эти отношения оказываются столь стабильными, поскольку в молодости формируется личность.

Первая любовь играет в этом большую роль. Если подойти с позиций физиологии, то сильные чувства - такие гормональные американские горки - сохраняются в глубинах нашей памяти. Только тот человек, у которого подобные воспоминания уже имеются, может их позже воспроизвести: первая любовь, можно сказать, это единственный ключ для данного специфического эмоционального замка. Кроме того, когда люди сближаются повторно, неблагоприятных обстоятельств, разделивших их когда-то, уже не существуют. Однако ее исследования показывают, что поиск первой любви не всегда приносит счастье. Если раньше - в 1993-1996 годах - 70% желающих найти в сети прежнюю любовь не были связаны узами брака, то сегодня это соотношение полностью изменилось.

Теперь 62% тех, кто ищет объект своей первой любви, состоит в браке. Большинство из них вовсе не собираются заводить любовную связь на стороне - они занимаются бездумным поиском, наталкиваются на имя, знакомое по былым временам, и пишут письмо этому человеку просто ради развлечения. "Они не осознают, какая лавина чувств при этом высвобождается: в мозгу активируются те же зоны, что и при приеме кокаина!" - заявляет психолог.

В этой связи она советует женатым и замужним не злоупотреблять возможностями интернета. "Ни в коем случае не ищите свою первую любовь: 62% поисков заканчиваются разрушением брака и семьи", - предупреждает она.