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Тепловики стараются бежать впереди холодов...
Ремонтная программа КГУП "Примтеплоэнерго", рассчитанная до конца 2006 г., реализована на 90%, сообщила пресс-служба компании.
На конец прошедшей недели отопительный сезон начат в 20 муниципальных образованиях края. В работе находятся 397 котельных. Введены в эксплуатацию котельные Артемовского, Горноключевского, Находкинского, Хорольского, Северного и Яковлевского тепловых районов, а также города Спасска-Дальнего.
В 17 муниципальных образованиях отопление подается не только на объекты социально-культурной сферы, но и в жилищный фонд, независимо от форм собственности. С 20 октября отопление начало поступать в Партизанский, а с 25 октября - в Хасанский тепловой район.
"Затраты предприятия на ее реализацию составили 149 млн рублей. На эти средства был проведен капитальный ремонт более 900 км теплотрасс и 464 котельных фиала Примтеплоэнерго. В итоге мы смогли своевременно и без сбоев начать отопительный сезон", - сообщил гендиректор КГУП "Примтеплоэнерго" Сергей ВАХНИН. По его словам, на сегодняшний день во всех филиалах имеется достаточный запас топлива, вместе с тем запасы продолжают пополняться.
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