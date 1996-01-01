Осенние каникулы: в Москву или на Мальту?

Осенние каникулы - самые непродолжительные в школьной жизни. И тем не менее можно организовать отдых вашему ребенку таким образом, что он не только успеет отдохнуть, набраться сил, но и получить массу эмоций и впечатлений и вспоминать о весело проведенных каникулах до самого Нового года.

Многие детские оздоровительные центры, имеющие центральное отопление, предлагают осеннюю смену для детей: это "Юнга", "Океан", а также базы, например "Мыс черепахи".

Приморский краевой центр детско-юношеского туризма предлагает краеведческо- спортивные, исторические туры в лагеря , расположенные в бухте Ливадийской. Правда, на бюджетной основе могут поехать только члены детского центра туризма. Кроме того, центр организует туры в Китай для школьников. Как правило, группы формируют из школьных классов. Но довольно часто в группах остаются лишние места, так что если класс вашего ребенка не собирается в Китай на каникулы, можно отправить его в группе с другими сверстниками. Этой осенью планируется два тура на время школьных каникул: на 6 дней в город Чунь-Чунь и на 5 дней в Харбин. Центр туризма - государственное образование и туры проводит исторически-географического характера. Поэтому вместе с группой отправляется не меньше трех экскурсоводов. Цены на это путешествие колеблются от 200 до 250 долларов, включая непосредственно экскурсии, проживание и питание.

Если же у вашего ребенка есть проблемы с английским языком или же вы, наоборот, решили довести знание языка до совершенства, вам поможет обучающий тур на Мальту. Как дополнительный бонус - возможность отдохнуть на вечно зеленом острове и посетить местные достопримечательности, история которых насчитывает более тысячи лет. Как правило, происходит так: вы сажаете ребенка на самолет во Владивостоке, а уже в Москве формируется туристическая группа. Так что у ребенка будет возможность найти друзей из всех уголков страны. Тур рассчитан на 2 недели и стоит 600 долларов, включая обучающие программы, трехразовое питание и экскурсии. Билеты до Москвы в стоимость не входят.

Ну а чтобы у вашего ребенка сложилось адекватное и глубокое знание истории и географии родной страны, турфирмы предлагают групповые поездки для школьников в Москву и Санкт-Петербург. Как правило, чтобы не терять времени, детей отправляют в путешествие самолетом. Группу в обязательном порядке сопровождает руководитель-воспитатель с педагогическим и медицинским образованием. Московская экскурсия включает посещение киностудии "Мосфильм", "Останкино", музеев, а также обзорное путешествие по столице и, конечно же , проживание в гостинице и питание.

В Петербурге ребята смогут посетить Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и множество других исторических мест . Эти туры стоят порядка 4-6 тысяч и рассчитаны на 5-6 дней.