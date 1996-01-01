Приморье справит день рождения

Основные торжества пройдут в субботу на центральной площади Владивостока, сообщает пресс-служба администрации края.

В 11 часов на площади откроется выставка достижений народного хозяйства, где представят свои достижения города и районы Приморья. Кроме того, желающие смогут познакомиться с экспонатами, рассказывающими об укладе жизни поселенцев. Кульминацией праздника станет парад национальных кухонь.

Около сотни народных умельцев со всего Приморья покажут свои творения на выставке-распродаже, которая будет работать на "Улице мастеров" во дворе музея им. Арсеньева, на ул. Петра Великого, 6.

Как сообщили в департаменте социального развития и средств массовой информации администрации Приморского края, участие в празднике примут более 60 городов и районов края. Будет представлен весь спектр продукции, которую выпускают предприятия, от мясо-молочных продуктов до мебели и стройматериалов. И все это горожане смогут купить по ценам производителей. Города и районы Приморского края, наиболее полно и интересно заявившие о своих достижениях, получат дипломы. Дополнит атмосферу праздника гала-концерт с участием лучших творческих коллективов края.