Жители Большого Уссурийского острова занимают офицерские квартиры

Бывший укрепрайон на Большом Уссурийском острове принимает первых гражданских переселенцев. Заявки на заселение оставленного военными жилья уже подали несколько сел Хабаровского района.

"Списки уточняются. В первую очередь квартиры предоставляются медикам, работникам образования, специалистам ЖКХ - тем, кто будет поддерживать нормальную жизнь в городке. И, конечно, мы обеспечим жильем молодые и многодетные семьи по тем спискам, которые нам предоставляют главы поселений", - говорит глава администрации Хабаровского района Владимир АЛЕШКО.

По договору с Китаем, которому передается часть Большого Уссурийского, войска Министерства обороны в этом году ушли из укрепрайона, возведенного на подступах к Хабаровску в середине 70-х. Гарнизон покинули офицерские семьи и часть гражданского персонала, осталась только небольшая группа штатских, которым для получения жилищного сертификата, дающего права на новую квартиру, не хватило трудового стажа. Чтобы сохранить российское присутствие на этой земле, а заодно и решить квартирный вопрос в ближайших селах, власти Хабаровского района объявили о начале переселения на остров. Весть о том, что в укрепрайоне бесплатно раздают офицерские квартиры, очень быстро разлетелась по деревням. Счастливчики, которые попали в заветный список, отправляются на остров, чтобы присмотреть квартиру получше.

"В подвалах вода, окна в подъездах нужно застеклять. Это же естественно, уже 8 месяцев в этих домах никто не живет. Но зато в них есть свет, будет и тепло, а ремонт каждый сам сделает", - убежден капитан запаса Сергей ПРОЦЕНКО, оставшийся на острове в качестве коменданта жилищного фонда. "В укрепрайоне 4 дома на 200 с лишним квартир. Наша задача в ближайшие дни занять все пустующее жилье, завезти мазут для котельной, а также организовать там торговлю и открыть хлебопекарню. Причем сделать это нужно до начала межсезонья", - заявил Владимир Алешко.

Скоро понтонный мост, соединяющий укрепрайон с "большой землей" будет разобран, связь с внешним миром возобновится только после открытия ледовой трассы, а это как минимум через два месяца. Как решить проблему транспортного сообщения между островом и районом власти еще не знают. "Когда Министерство обороны содержало остров, у них и вертолеты были, и суда на воздушной подушке. У нас таких возможностей нет", - сетует глава Хабаровского района.

"С работой непонятно. Обещают нас возить на автобусе в село, а что в межсезонье делать будем? Надо создавать рабочие места. А главное - чтобы была школа и врач, ведь здесь зимой очень холодно. Я за ребенка переживаю", - признается жительница Осиновой Речки Ольга КУЗНЕЦОВА, которая на днях получила жилье на острове.

Беспокоят новых островитян и холодные в середине октября батареи отопления. А местные коммунальщики объясняют задержку отопительного сезона элементарной нехваткой мазута. "У нас каждая капля на счету. Мы будем подключаться, только когда начнутся заморозки. Мы не можем позволить себе такой роскоши, как Хабаровск - дать тепло в начале октября", - оправдывается Сергей Проценко.

Кузнецовы на семейном совете постановили: молодой маме с двухлетней дочкой лучше воздержаться от зимовки на острове, обживать новую квартиру, делать ремонт и охранять жилье будет супруг Ольги. Несмотря на запущенность квартир и нерешенность многих бытовых вопросов, отказываться от бесплатной недвижимости селяне не намерены. Желающих переселиться в бывший военных городок уже сейчас в два раза больше, чем квартир.