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Власти не хотят субсидировать переработку резины
На прошлой неделе городская дума Комсомольска-на-Амуре обсудила вопрос об утилизации отходов. Депутаты, согласившись с представителями администрации Комсомольска в том, что город стал заметно чище, отметили, что пока городские окраины похвастаться чистотой не могут. То и дело возникают стихийные свалки.
Причина появления таких свалок в том, что лишь часть граждан индивидуальных домов заключает договоры на вывоз мусора с МУП "Спецавтохозяйством". А другие, объясняя, что у них не хватает средств на централизованный вывоз, сваливают мусор где придется. Единственный пока рычаг воздействия на таких граждан - привлечение их к административной ответственности. Снизить ставки услуг на вывоз мусора для малообеспеченных жителей не представляется возможным: в бюджете города нет средств, чтобы компенсировать эти расходы. Было принято решение на будущее при выделении земельных участков под строительство домов требовать от домовладельцев заключения договоров на вывоз мусора.
Пока не решена до конца проблема утилизации картона и бутылок: мощности перерабатывающих предприятий (фирма "Сталкер", МУП "Рума") недостаточны, чтобы принять и переработать весь объем вторичного сырья. Старые автопокрышки, собранные со всей территории города юности, сегодня просто складируются на полигоне МУП "Спецавтохозяйство". Отработанные колеса разлагаются, выделяя вредные вещества. Есть ли в городе какая-то программа наращивания мощностей по переработке вторичных отходов и автопокрышек в частности? Этот вопрос депутаты вновь задали администрации города, резонно заметив, что чем больше перерабатывается отходов, тем меньше нужно бюджетных денег для их захоронения.
Первый замглавы города Юрий ЕСИПОВ сказал, что в 2007 году муниципальные предприятия будут акционироваться и данную проблему правильнее будет ставить перед предпринимателями, которые взяли бы эту инициативу на себя. Предложение депутатов, что муниципалитет мог бы субсидировать переработку резины, изыскав средства, например, на сортировке мусора, у представителей администрации поддержки не нашло.
Во всем мире "мусорный" бизнес считается одним из самых прибыльных. Быть может, в мусоре Комсомольска зарыта пока "золотая жила" для новых предпринимателей?
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