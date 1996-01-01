Хватай дом, реформа кончается!

Если вы не хотите, чтобы квитанции на квартплату каждый месяц напоминали, как вы "прохлопали реформу", стоит постараться запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Кто-то уже там, едет со всеми удобствами и готов поделиться опытом.

Во Владивостоке зарегистрировано 70 товариществ собственников жилья. Их создатели утверждают, что зарегистрировать ТСЖ достаточно трудно. На это уходит месяца 3-4, но так как сроки реформы ЖКХ уже заканчиваются, люди могут мобилизоваться и быстро проголосовать за ТСЖ, если, конечно, уверены, что им это надо.

"Мы пришли к выводу, что надо сразу отказаться от очной формы голосования, потому что приходит едва 30% жильцов. Люди заняты, кто в командировках, кто в отпуске. И только теряешь впустую время на то, чтобы собрать всех на собрание, - считает Маргарита НИКОЛАЕВА, член правления ТСЖ в Первореченском районе г. Владивостока. - Нам пришлось в соответствии с Жилищным кодексом перейти на заочную форму голосования. Для этого мы после работы ходили по квартирам и объясняли людям, что такое ТСЖ, что такое управляющие компании. Одни понимали сразу, на беседу с другими уходило 40 минут. И потом мы каждому вручали бюллетень для голосования, за который люди расписывались в ведомости. Надо сказать, что многие отказываются расписываться, боятся, что эти ведомости пойдут не по назначению. А спустя 10 дней мы пронесли по всем квартирам урны для голосования, куда каждый сбросил свой бюллетень".

Как показывает опыт, достаточно 2-3 инициативных человек, чтобы создать ТСЖ. Более того, ныне на гребне выборной кампании появились фирмы, которые за небольшие деньги помогут решить все оргвопросы, сами обойдут всех жильцов дома. Когда ТСЖ создано и зарегистрировано, город передает ему на баланс дом. И тут начинаются проблемы.

"Администрация Владивостока не хочет отдавать нам дом на баланс. Проблема заключается в том, что город хочет получат от нас деньги, не отдавая нам дом. И еще - по нашему дому проходит теплопровод, по идее мы можем брать плату за транзит тепла для других домов. Однако энергетики на баланс нам эти сети не передают, но в зону ответственности включают. Мол, платите за потери тепла, если происходят аварии - нанимайте людей, которые имеют допуск к ремонтным работам, а прибыль будет наша", - возмущенно рассказывает Александр ЛЕОНИДОВ из ТСЖ на Народном проспекте.

Жильцы единодушны - изначально процедура передачи домов на баланс ТСЖ ведется неправильно, хотя в Жилищном кодексе она прописана. Когда передаются ТСЖ муниципальные дома, то должны оформляться акты передачи. Никто из моих собеседников их в глаза не видел. Дальше - больше. Взять, к примеру, дом на ул. Адм. Кузнецова. Ему 20 лет, крыша течет, электропроводка гнилая, в подвале все трубы вот-вот рассыплются, ремонт ни косметический, ни тем более капитальный не делался никогда. Жильцы провели собрание, выбрали форму правления ТСЖ, но когда подсчитали, во что им обойдется реставрация дома, энтузиазм поутих. Сейчас они пытаются добиться от города элементарного - привести дом в более-менее надлежащее состояние, а только потом передать его ТСЖ. Видимо, ждать им придется долго.

С величайшим удивлением создатели ТСЖ обнаружили, что от них требуют привести в порядок всю документацию по дому. Десятилетиями дома эксплуатировались без разрешительных документов, владели ими то ЖЭКи, то управляющие компании, а как только хозяевами стали жильцы, с них хотят содрать деньги "за все прошедшее и за 2 года вперед". Более того, за каждую бумажку требуют немалые деньги. В лучшем случае жильцы получают от районной администрации технический паспорт дома, хотя по закону раз в несколько лет должна была проводиться инвентаризация. Неудивительно, что они делают вывод - во все времена в России все реформы делаются за счет населения.

"У чиновников есть такая фраза: "Мы с городом работаем по упрощенной схеме", то есть ничего не делаем, ничего не требуем. А почему бы по такой же упрощенной схеме не работать с ТСЖ? - вопрошает Владимир МАЛЬЦЕВ из ТСЖ на ул. Маковского. - Нет же, чтобы оформить договоры с поставщиками, нужно сразу платить немалые деньги. Чтобы проектировщик "нарисовал" проект действующего электроснабжения нашего дома, с нас потребовали 10 тыс. руб., а чтобы инспектор Дальэнерго приехал на объект и принял его - еще 2,5 тыс. руб.".

В результате многие ТСЖ зарегистрировались, но договоров с поставщиками тепла, энергии и воды не заключают - ждут лучших времен. "Пусть город даст денег - тогда и будем договоры переоформлять". Они резонно считают, что перевод жилых домов из одной формы в другую, в принципе, должен производиться бесплатно. Мелочь, но показательно - руководители ТСЖ обращаются в Бюро технической инвентаризации на ул. Пологую с просьбой предоставить справку о площади квартир в доме. В ответ им сообщают, что с собственников квартир за справку берут по 100 руб., а если в доме ТСЖ, то по 300 руб.

Как объясняют горожане такой факт, что в Первореченском районе можно получить техпаспорт на дом, а в Ленинском нельзя? Они полагают - причина кроется в том, что в Ленинском районе вокруг каждого дома по нескольку нелегальных автостоянок, множество киосков и магазинов. Их владельцы "кормят" армию чиновников, которые не заинтересованы в том, чтобы собственниками земли стали жильцы дома. То же самое происходит с колясочными помещениями в домах - городские власти давно их распродали, хотя по закону они являются общедолевым имуществом жильцов.

И все же те, кто создал ТСЖ, смотрят на жизнь с оптимизмом. Они считают, что находятся в значительно более выигрышной ситуации, нежели те, кто "не торопится".

Управляющие компании непременно будут повышать квартплату, и вряд ли качество их услуг повысится. Из достоверных источников известно, что сегодня УК получают на свои счета 5% от тех сумм, что мы платим за содержание жилья. Куда уходят остальные 95% - пусть вам подскажут воображение и жизненный опыт. Автору этих строк пришло в голову заглянуть в собственную квитанцию и умножить ежемесячную сумму за содержание и ремонт жилья (1 426 руб.) на 12 месяцев, получилось более 17 тыс. рублей, а по всему нашему подъезду более 600 тыс. руб. в год.

Эти суммы могут остаться на счету ТСЖ, что позволит поставить счетчики на магистрали холодного и горячего водоснабжения и тепло (по 100 тыс. руб. за один счетчик). В результате стоимость оплаты снижается на 30-40%. Например, только по моей квартире сумма экономии могла бы составить не менее 10 тыс. руб. в год. "А неплательщики у вас есть?" - на этот вопрос в ТСЖ отвечают: "Да, есть, но мало. Мы же знаем их в лицо. И они погоды не делают, так что жить и развиваться можно, лишь бы чиновники не мешали".