Находке не хватает денег на подготовку к зиме

Несмотря на то, что расходы на образования в Находке составляют 44% от всего городского бюджета, денег на подготовку школ и детсадов к зиме не остается.

Как отметили депутаты гордумы Находки, управление образования находится в тяжелом состоянии, подойдя к нынешнему отопительному сезону с долгами прошлого в размере 4,6 млн руб. При корректировке бюджета города расходы на подготовку школ и дошкольных учреждений были скорректированы на 5,6 мл нруб., но когда они будут получены, остается неясным. Проблема заключается также в том, дойдут ли эти средства по назначению.