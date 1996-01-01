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Находке не хватает денег на подготовку к зиме
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Несмотря на то, что расходы на образования в Находке составляют 44% от всего городского бюджета, денег на подготовку школ и детсадов к зиме не остается.
Как отметили депутаты гордумы Находки, управление образования находится в тяжелом состоянии, подойдя к нынешнему отопительному сезону с долгами прошлого в размере 4,6 млн руб. При корректировке бюджета города расходы на подготовку школ и дошкольных учреждений были скорректированы на 5,6 мл нруб., но когда они будут получены, остается неясным. Проблема заключается также в том, дойдут ли эти средства по назначению.
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