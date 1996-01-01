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В Партизанске перекрыли "источники"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дальэнергосбыт ограничил подачу электроэнергии водопроводно-канализационным предприятиям Партизанска - ООО "Источник-1", ООО "Источник-2", ООО "Источник-3" и ООО "Источник-4". Созданные лишь в июне этого года, они уже успели накопить перед ОАО "Дальэнерго" задолженность более чем на 4,7 млн руб, сообщает отдел информационной стратегии "Дальэнерго".

До появления "Источников" водоснабжением Партизанска занимался МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство", который тоже имел хронические долги перед энергетиками - более 6,7 млн руб. В апреле 2006 г. предприятие объявило о своем банкротстве, а водозаборы, насосные станции и другое имущество были переданы в аренду некоему ООО "Партизанское водоснабжение". Оно, свою очередь, отдало оборудование в субаренду четырем вновь созданным частным фирмам с одинаковым названием - "Источник".

В конце августа Дальэнергосбыт уже был вынужден ограничить подачу "Источникам" электроэнергии. Подача электроэнергии была возобновлена после того, как руководство водоканалов и городские власти Партизанска гарантировали погасить долги перед "Дальэнерго" и вовремя рассчитываться по текущим платежам. Однако эти обещания не были выполнены. Задолженность остается и продолжает нарастать. "Дальэнерго" не намерено далее поставлять электроэнергию без оплаты. Введенный режим ограничений энергоснабжения водоканалов-неплательщиков в Партизанске будет сохраняться до погашения задолженности, уверяют энергетики.

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