Владивосток и Петербург уйдут под воду?

Американские ученые опубликовали сенсационные результаты наблюдения за Арктикой. Исследование провели специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии с помощью космического спутника NASA QuikScat.

Выяснилось, что с 2004 по 2005 год Арктика лишилась 14% объема многолетнего льда, ранее выдерживавшего летние температуры. Площадь постоянного арктического ледяного покрова уменьшилась при этом на 720 тыс. кв. км. Половина ледяного покрова - растаяла. Международный научный комитет по Арктике не перестает утверждать, что к 2070 г. Северный Ледовитый океан летом полностью очистится ото льда и произойдет глобальное затопление. Такие города, как Париж, Берлин, Лондон, Рим и Мадрид окажутся на дне Атлантического океана. Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Вальпараисо покроют воды Тихого. Голландия и Израиль тоже будут затоплены. Что касается России, то, по счастью, под воду уйдет только малая ее часть - города Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург и некоторые другие регионы.

Российские ученые восприняли новость куда более спокойно. Как рассказали специалисты Росгидромета, все подобные прогнозы строятся на основании теоретических моделей. Таких моделей множество, соответственно, столько же и теорий. На практике зачастую они не реализуются - слишком много факторов влияет на климат. По мнению российских ученых, прямая зависимость между таяньем льдов Арктики и мировым потопом отсутствует.