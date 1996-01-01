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Как устроить барбекю
Ни для кого не секрет, что еда на природе - самая древняя и самая "правильная". Свежий воздух благоприятствует аппетиту, а хорошая компания превращает пикник не просто в трапезу на природе, а в приятное времяпрепровождение.
Сегодня способ приготовления пищи на открытом огне получил новый виток популярности. Более того, национальные кухни многих народов считают запеченное на костре мясо своим национальным блюдом: армянский хоровац, грузинское мцвади, шашлык узбекский и таджикский, азербайджанский кебаб, южно-африканский брай и барбекю по-американски, мясо на решетке в жаровне...
Итак, в чем секрет успеха блюд, приготовленных на огне?
1. При приготовлении пищи на открытом огне действует не огонь сам по себе, а исходящее от него тепло. Поэтому не должно появляться пламя, лишь угли должны гореть сильно, ровно источая жар. Для этого за 30-40 минут до начала жарки угли складывают горкой, чтобы лучше прогорели, и зажигают. После того как они покроются серо-белым налетом золы, можно начинать готовить. Их раскидывают по всей площади, планируемой под жарку.
Кстати, есть маленькая хитрость: если высыпать несколько горстей крупной поваренной соли на угли, это предотвратит образование пламени и копоти от капающего на угли жира, да и дольше сохранит тепло угля.
2. Жаркое (шашлык, стейки, кебабы, куриные крылышки и т.д.) приходится переворачивать на вертеле, чтобы оно прогревалось со всех сторон равномерно. Правда, в первый момент продукты прилипают к решетке, но через несколько минут на них образуется корочка, которая препятствует вытеканию сока, и они легко сдвигаются.
3. В начале запекания вертел должен находиться как можно ближе к источнику тепла, а затем постепенно отдаляться от него. Оптимально располагать шампуры на высоте 10-15 см над углями так, чтобы они плотно соприкасались друг с другом. В этом случае их края не будут обугливаться. В то же время нельзя укладывать слишком много продуктов, чтобы мясо запекалось, а не парилось.
3. Наряду с жареньем на шампурах (вертелах) можно жарить и на решетках - барбекю. (Куриные крылышки, стейки, печенка, баклажаны, перцы, рыба и т.д.). А переворачивать мясо нужно с помощью специальных щипцов или лопатки, а за отсутствием их можно взять две ложки, но не вилкой, чтобы не вытекал сок. Кстати, рыбу и печенку удобно жарить, зажав между двумя специальными решетками с зажимом, чтобы кусочки не распадались. Крупную рыбу лучше завернуть в фольгу, добавив специи и пряную зелень.
4. Решетку, на которую выкладывается мясо, тоже необходимо подготовить. Ее смазывают растительным маслом, прокаливают и протирают луком (луковицу разрезать поперек и наколоть вилкой с длинной ручкой, чтобы не обжечься). Теперь мясо не будет прилипать к решетке.
5. И еще один способ запекания продуктов - в золе (картошка, например). Удобно завернуть ее в фольгу, тогда картошка не будет черной от золы. Если овощи запекаются в золе костра, то, чтобы облегчить поиск клубней, удобно поместить их в металлическую сетку, закопать ее в золе, а по готовности вытянуть за "хвостик".
Для определения готовности мяса, нет необходимости его разрезать. Достаточно нажать на мясо специальными щипцами:
- мясо с кровью должно быть мягким, с коричневой корочкой, и из него выделяется красноватый сок;
- стейк средней готовности не ощупь упругий, снаружи - ровного коричневого цвета, при нажатии выделяет розоватый сок;
- хорошо прожаренное мясо коричневое снаружи, очень плотное при нажатии, но не сухое.
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