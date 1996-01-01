Яркое пальто избавит от хандры

На дворе - октябрь, а значит, самое время подумать о теплой демисезонной одежде и стильных сапожках. Чтобы холода не застали вас врасплох, отправиться за покупками стоит уже сейчас, пока не начался ажиотаж и в модных магазинах есть широкий выбор.

Его величество пальто

Когда на улице слякоть и с моря дует холодный ветер (да-да, он обязательно подует - пусть осеннее солнышко не вводит вас в заблуждение, мы же не в Африке!), ничто так не поднимает настроение, как теплое пальто, в котором чувствуешь себя уютно и комфортно - тогда никакие капризы погоды уже не страшны. Как же выглядит модное пальто осени-2006?

В этом сезоне дизайнеры предлагают множество вариантов - есть чем плениться, есть из чего выбирать. Один из главных осенних хитов - трикотажное пальто, в том числе и с крупной вязкой, - почему бы нет? Здорово, если к такому пальто удастся раздобыть вязаную сумку и фактурную кепку.

В этом сезоне многие дизайнеры вдохновились военным мундиром, и на свет появились двубортные пальто с металлическими пуговицами, позументами, эполетами, солдатскими ремнями... К этому наряду так и просятся сапоги-ботфорты. Женщина в военной форме всегда смотрится обольстительно, ну а если дополнить строгий наряд, позаимствованный из мужского гардероба, романтическими деталями (вроде жабо, пышных оборок, кружев и брошей), - мужчина и впрямь может потерять голову.

Яркое шерстяное пальто - лучшее лекарство от осенней хандры. "Надену валенки да красное пальто", - напевала в конце 80-х бесшабашная красотка. Валенки - это, конечно, перебор, ведь зима еще не наступила, а вот пронзительно красное пальто - это как раз то, что надо. С тем же успехом можно использовать эпатирующий фиолетовый, солнечно-желтый, бирюзу или ультрамарин. Отделка кожаным кантом или шелковой лентой только приветствуется.

Еще один модный тренд - "леопардовое" пальто: почувствуй себя обворожительной хищницей! Есть одно "но": пятнистый предмет должен быть только один, поэтому не увлекайтесь. Если облачиться в леопардовую "шкуру" с головы до ног, вдобавок прихватив с собой пятнистую сумочку, то у окружающих будет рябить в глазах - только и всего. Лучше всего такое пальто сочетается с яркими однотонными предметами.

Снова в фаворе у дизайнеров кожаное пальто, и в этом нет ничего удивительного, ведь кожа - материал не только практичный, но и многоликий. Она может быть жатой, полированной или лакированной, ей под силу любой силуэт, да и выбор цветов немаленький - тут вам и классический черный, и вызывающий красный, и все оттенки коричневого, на подиумах были замечены даже "баклажан" и "топленое молоко".

Среди прочих популярных трендов - клетчатое пальто, дутое пальто на поясе, драповое пальто с вязаным воротником или трикотажными рукавами. Меховая отделка идет на "ура", будь то норка, лиса или откровенная "чебурашка" (если вы симпатизируете "зеленым"), снова в моде объемные меховые воротники.

Заметим, что нынешняя мода благосклонна к нетерпеливым: ведь, чтобы облачиться в меха, совсем необязательно ждать зимы.

На зависть Золушке

В этом осеннем сезоне бал правят сапоги - тут вам и "казаки", и ботфорты, и короткие "дутые", и высокие с мощными полукруглыми носами на "мужском" каблуке. Сохраняют популярность модели со шнуровкой, причем она может располагаться где угодно - спереди, сзади или сбоку, по всей длине сапога или фрагментарно. Конечно, любительницы шпилек есть всегда, их не переспоришь, но - се ля ви - в коллекциях наступившего сезона преобладают массивные, устойчивые каблуки, платформы и танкетки. Кажется, что дизайнеры посылают лучшей половине человечества завуалированный message: довольно уже витать в облаках, пора учиться твердо стоять на земле.

Если же говорить о материалах, то здесь, наряду с традиционной кожей и замшей, широко используются кожи с тиснением и напылением, текстильные материалы (вплоть до бархата и парчи), стрейч и, конечно, мех в различных вариациях (кролик, нерпа, норка, лиса и пр.). Металлическая фурнитура представлена в изобилии, особенно актуальны искусственно состаренные пряжки и клепки "под бронзу", словно покрытые патиной.

Еще одна важная тенденция - обилие декоративных деталей. Разноцветные аппликации и вышивки, пайетки и ажурные строчки, складки и перфорации, бисер и стразы... Если бы Золушка увидела все это великолепие, она бы, не раздумывая, променяла скучные хрустальные башмачки на умопомрачительные сапожки осеннего сезона-2006.