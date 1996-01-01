Очередь в детский сад занимают с рождения

По статистике для 14,5 тысячи детей во Владивостоке нет мест в муниципальном детском саду. Ситуацию комментирует главный специалист по дошкольному образованию комитета образования администрации Владивостока Тамара МИРОНОВА.

- Тамара Анатольевна, почему несмотря на такую огромную очередь за путевками, закрываются детские сады?

- Мне понятен праведный гнев стоящих в очереди родителей, однако он не вполне справедлив в наш адрес. Последние четыре года муниципалитет принимает на баланс ведомственные детские сады. Так, нам передали три детских учреждения ДВМП, два от железнодорожников, два от ТЭЦ-2 и один, принадлежащий УВД Приморского края. На баланс мы берем все детские сады, которые нам предлагают. Другое дело, что не все предприятия так поступают. Например, ведомственные сады "Дальзавода" (а всем известно о банкротстве предприятия) были включены в список недвижимого имущества и вошли в уставный капитал. Завод продал помещения. То же самое случилось с садами "Дальморепродукта", завода "Стройдеталь", фанерного завода на ст. Океанская. В результате количество мест увеличивается, а общее число за счет сокращения ведомственных дошкольных учреждений уменьшается. Сейчас у нас в городе 101 муниципальный детский сад и 20 ведомственных и частных.

Досье По решению Думы Владивостока право на первоочередное получение мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города имеют одинокие родители, многодетные семьи, матери-студентки дневных отделений вузов, родители-инвалиды 1 и 2 групп, родители детей- инвалидов, опекуны, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф, семьи военнослужащих, отцы которых находятся на действительной военной службе; сотрудники УВД, прокуроры, судьи, участники боевых действий.

- Можно ли встать на очередь в детский сад до рождения ребенка, по факту беременности? Каков порядок постановки в очередь?

- Нет, в очередь ставят по свидетельству о рождении ребенка. В каждом районе есть специалисты, курирующие детские дошкольные учреждения. Прием каждый понедельник с 14 до 18 часов. Мама должна прийти со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Если ребенка поставят на очередь вовремя, то место для него обязательно найдется.

- Могут ли отказать в путевке работающей маме?

- Нет. У нас по закону каждый ребенок имеет право на дошкольное образование. Вам могут отказать, только если ваша очередь еще не подошла. Самая большая очередь в Первомайском районе - около 4700 человек, самая маленькая во Фрунзенском.

- Действует ли правило, что дети шестилетнего возраста зачисляются в детский сад вне очереди?

- Да, конечно. Ребенок, достигший 6-летнего возраста, имеет право на внеочередное получение места в детском дошкольном учреждении для того, чтобы он имел возможность подготовиться к поступлению в школу. Поэтому маме нужно подойти к районному специалисту с паспортом и свидетельством о рождении и сказать, что ребенок в следующем году идет в школу. В таком случае его определят в подготовительную группу одного из ближайших к месту проживания детских садов.